Mina dos Sete Anões tem nova montanha-russa na Disney Worl

A partir do dia 28, os visitantes do Walt Disney World, em Orlando, poderão embarcar em uma divertida aventura pela Mina dos Sete Anões na atração Seven Dwarfs Mine Train. A inauguração da nova montanha-russa é na New Fantasyland e completa a maior expansão na história do Magic Kingdom.

A Seven Dwarfs Mine Train é uma atração para toda a família (crianças a partir de 93 centímetros de altura), que convida os visitantes do Magic Kingdom e do Walt Disney World Resort a mergulhar no clássico mundo de Mestre, Dengoso, Atchim, Feliz, Soneca, Zangado e Dunga.

Inspirado no primeiro desenho clássico da Disney, Branca de Neve e os Sete Anões, o trem levará os visitantes a uma aventura musical encantadora.

Sistema inovador

A atração apresenta um sistema inovador, permitindo aos carros se movimentar para frente e para trás durante o passeio. Esta tecnologia torna a experiência ainda mais agradável e divertida.



A aventura já começa logo na entrada da atração, onde os visitantes atravessam uma ponte de pedra e caminham pela floresta encantada onde moram os sete anões.

Em seguida, é possível relembrar a história da princesa e seus amigos.

Os visitantes são então conduzidos pelas paisagens das montanhas até entrar na mina de pedras preciosas, sempre com a trilha sonora tradicional da animação.

Mínimos detalhes

Ao fim, é possível ver pela janela da casa dos anões, criada nos mínimos detalhes pelos Walt Disney Imagineers, Branca de Neve dançando com o anão Dunga, enquanto os outros pequenos tocam instrumentos e se divertem.

