Mimo: música, cultura e turismo em cidades históricas

Música, história, cultura e turismo. A junção desses ingredientes pode levar a uma série de experiências para lá de interessantes. Com esta proposta, nasceu, em 2004, a Mostra Internacional de Música em Olinda (Mimo). A ideia deu tão certo que, de lá para cá, o evento se estendeu para as cidades de Recife (PE), João Pessoa (PB) e, a partir deste ano, Ouro Preto (MG). A etapa mineira do projeto vai desta quinta até domingo. No Nordeste, o circuito acontece durante uma semana, a partir de segunda-feira.

A Mimo oferece diversas apresentações de música instrumental, gratuitamente, utilizando como cenário o interior de igrejas seculares, museus e espaços públicos turísticos. "A intenção é aproximar a história ao público, além de dar uma ressignificação ao patrimônio histórico", diz Lú Araújo, idealizadora e diretora artística do evento.

Na programação, alguns nomes conhecidos. Entre as atrações nacionais podem ser citados Hamilton de Holanda, Egberto Gismonti, Arnaldo Baptista, Carlos Malta, Marcos Suzano, Tom Zé e Orkestra Rumpilezz. De fora do país, destaque para o cubano Chucho Valdés, ganhador de oito Grammys, o guitarrista americano Arto Lindsay, o francês, também guitarrista, Sylvain Luc e o Quarteto de Cordas Borromeo (EUA).

Além dos shows, a Mimo tem na programação um festival de cinema com filmes sempre ligados à música. As projeções acontecem em telões ao ar livre, nos pátios das igrejas, mercados e museus. Há também uma etapa educativa, com cursos musicais e workshop de regência de coral, todos gratuitos. A programação completa de todos os eventos está disponível no site www.mimo.art.br.

Turismo cultural - Visitar a Mimo é, também, uma oportunidade para conhecer o patrimônio histórico, a cultura e os pontos turísticos das cidades participantes. Os próprios espaços escolhidos para os eventos já propiciam essa aproximação.

Em Ouro Preto, que desde 1980 é considerada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, servirão de cenários para as apresentações lugares cheios de história. Por exemplo, a Praça Tiradentes, onde a cabeça do líder inconfidente que deu nome ao local foi exposta em 1792. Há também a Igreja de São Francisco de Assis, que abriga projeto arquitetônico e elementos ornamentais criados por Aleijadinho. No ano de 2009, foi considerada uma das Sete Maravilhas de Origem Portuguesa no Mundo.

No Nordeste, Olinda, outra cidade patrimônio, reserva em suas igrejas um atrativo cultural, além das músicas que serão executadas naqueles espaços. Entre os palcos escolhidos estão a Igreja da Sé, Igreja e Praça do Carmo, Igreja da Misericórdia, Seminário de Olinda, Mosteiro de São Bento e Convento de São Francisco. O visitante tem, ainda, a possibilidade de, entre um concerto e outro, conhecer o Centro Histórico, quase um terço da área total da cidade.

Em Recife, os eventos se resumem ao Teatro Santa Isabel e à Basílica do Carmo. Mas, para o turista que estiver acompanhando a Mimo na capital pernambucana, uma opção é conhecer, também, o Recife Antigo, que preserva a história da cidade.

Em João Pessoa, a Mimo leva o visitante ao Teatro Santa Roza, à Basílica das Neves e à Igreja de São Frei Pedro Gonçalves.

