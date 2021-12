México: estadia de até 180 dias não precisará de visto

A partir desta quinta, 16, estará em vigor a isenção de vistos de curta duração (até 180 dias) para brasileiros que viajam para o México e para os mexicanos que vêm ao Brasil. O acordo anunciado em março é resultado de uma decisão conjunta dos governos dos países. A medida foi confirmada em comunicado, divulgado no mês passado, pelo Ministério das Relações Exteriores, Itamaraty.

Segundo o texto, os brasileiros que, ao desembarcarem em qualquer ponto no México, tenham problemas no momento do controle migratório devem solicitar autorização para contatar o Consulado-Geral do Brasil na Cidade do México.

Os interessados devem lembrar que a isenção de vistos de curta duração não significa que outras exigências possam ser feitas no momento do controle migratório, como passagem de regresso, prova de meios de subsistência, comprovante de hospedagem.

O Itamaraty recomenda que os brasileiros que viajam para o México consultem as páginas eletrônicas do Consulado-Geral do Brasil no México e do Serviço Exterior mexicano para conhecerem as condições de ingresso no país.

Em caso de dificuldade, o viajante pode ligar para os seguintes telefones: 55-4160-3953 (chamadas a partir da Cidade do México), 04455 3455-3991 (chamadas da Cidade do México), 0155 3455-3991 (chamadas de qualquer outro local no México) e 00xx52155 3455-3991 (chamadas de qualquer lugar do Brasil). Há ainda o e-mail assistencia.cgmexico@itamaraty.gov.br.

