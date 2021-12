Mesmo com a Copa do Brasil, cai turismo na América Latina

O turismo internacional na América Latina caiu em 2014 em comparação com os anos anteriores, quando experimentou um forte crescimento, apesar do impulso da Copa do Mundo do Brasil, segundo dados avançados nesta segunda-feira do Relatório de Tendências Turísticas.

Nos oito primeiros meses do ano, o turismo internacional na América Latina cresceu 5%, abaixo das taxas do período 2009-2013, nas quais houve aumentos superiores a 10%, informa este documento patrocionado pelo berlinense ITB, a maior feira turística do mundo.

A razão deste esfriamento é a "insegurança econômica na América do Sul, especialmente no Brasil e Argentina", segundo este relatório, que prevê um crescimento de 3% do turismo internacional na América Latina em 2015, aprofundado o arrefecimento do setor.

O texto ressalta o efeito do Mundial de Futebol deste ano, que supôs um aumento do turismo internacional ao Brasil nos oito primeiros meses do ano de 7%, frente ao avanço de 2,5% do mesmo período do ano anterior.

Durante a Copa do Mundo de Futebol, visitaram o Brasil um total de um milhão de estrangeiros, que gastaram uma média de US$ 2 mil por viagem, segundo as estimativas deste estudo.

Este relatório, baseado em mais de 500 mil enquetes individuais com turistas realizadas pela empresa de consultoria IPK International, é considerado o maior estudo anual sobre tendências turísticas.

