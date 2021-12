Mês dos Museus em Miami mostra lado cultural da cidade

Qual é o lugar do mundo que os brasileiros pensam primeiro quando se pensa em fazer compras fora do País? Com certeza é Miami. Mas a cidade quer deixar de ser conhecida apenas como o paraíso das compras e mostrar também as suas atrações culturais. Até 31 de maio, os museus de Miami vão oferecer promoções e condições especiais para que os visitantes explorem o lado cultural da cidade.

Dentre as atrações, o Coral Gables Museum, com diversas mostras para o públicos. Para os jovens, há o Young Associates, um fórum voltado a jovens profissionais e entusiastas da arte. A associação planeja diversos eventos no museu de Coral Gables como a Gallery Night Live, que reúne exposições de arte, música ao vivo e boa comida, a Historic Walking Tour, que guia os visitantes pela história do distrito, e workshops e oficinas voltados para integração entre jovens e adultos.

Semelhante às ações do Coral Gables Museum, o Bass Museum of Art aposta no Beats After Sunset, um sarau mensal com ares de happy hour open bar que conta com a participação de DJ's e exposição de telas clássicas, além da participação de novos profissionais da cena artística.

Também há programação para as crianças. O Miami Children's Museum dispõe de hospital, supermercado, banco e navio cruzeiro. Tudo de faz conta para garantir a diversão da garotada.

