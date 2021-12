Mergulho atrai turistas estrangeiros para o Brasil

O mergulho é uma das atividades mais procuradas por turistas que viajam pelo Brasil em busca de aventura. Os destinos mais procurados são Fernando de Noronha (PE), Paraty (RJ), Ilhabela (RJ), Bombinhas (SC) e Recife (PE).

De acordo com o Ministério do Turismo (MTur), a aventura é o segundo principal motivo de viagens feitas a lazer por estrangeiros no país (21,3% da preferência dos visitantes). Em primeiro lugar está a procura por sol e praia (64,2%), de acordo com o último Estudo da Demanda Turística Internacional.

A idade média do viajante aventureiro é de 34 anos e o tempo médio de viagem de aventura é de 7,5 dias, de acordo com dados da Adventure Roundup Research / Adventure Travel Trade Association.

O atributo natureza vem ganhado importância não só no Brasil, mas também em outros países. De acordo com o relatório de Competitividade do Fórum Econômico Mundial, o Brasil ocupa o primeiro lugar no mundo em recursos naturais.

Além do mergulho em águas marinhas, o esporte também pode ser praticado em lagoas, como as de Abismo Anhumas e Rio Formoso, em Mato Grosso do Sul. Para todos os casos, no entanto, é necessário fazer um curso e um mergulho experimental acompanhado por profissional da área. Mas se a ideia é praticar o mergulho sozinho, é preciso dedicar-se a aulas teóricas e exercícios práticos em piscinas ou águas abertas.

adblock ativo