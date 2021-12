Mergulhadores registram belezas da baía-de-Todos-os-Santos

O Verão começa oficialmente nesta sexta-feira, 21 de dezembro e, ao invés de temer o suposto apocalipse previsto pelos maias (que aliás já foi desmentido como um erro de interpretação do calendário desse povo), os mergulhadores que praticam a modalidade no mar da baía-de-Todos-os-Santos, pedem que banhistas e frequentadores cuidem melhor do rico patrimônio natural da histórica praia do Porto da Barra. É que além das águas tranquilas para o banho que refresca o calorão da alta estação, o Porto guarda belezas submersas.

A praia, já eleita como uma das melhores da capital baiana para o banho de mar pelos turistas e que até figurou em um ranking do jornal inglês The Guardian é só a porta de entrada para a riqueza que se esconde nas suas águas. A falta de cuidado porém, deixa marcas agravadas pelo descarte inadequado de embalagens, latas, pneus velhos e outras quinquilharias. "A praia precisa ser cuidada e o mar da baía também, que fica cheio de lixo jogado pelos frequentadores", alerta o mergulhador e mecânico de avião Pablo Gomez, argentino radicado na Bahia.

Figurando em roteiros de cursos de mergulhadores e para a prática do mergulho em naufrágios como atração turística, as águas do Porto guardam relíquias como galeões e navios afundados entre os séculos XVII e XX. Nos restos dessas embarcações proliferam diversas espécies de corais e plantas aquáticas que servem de abrigo para cardumes de peixes.

