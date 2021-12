Mercados natalinos atraem turistas para cidades alemãs

O fim do ano na Alemanha é especial para nativos e turistas. A maior parte das cidades, de norte a sul do país, enfeita-se de luzes para comemorar o Natal. Nas aldeias, a impressão é de que se está dentro de cenários dos contos de fada e os Mercados de Natal são uma atração, à parte.



São mais de 2.500 em todas as regiões, e alguns deles são visitados por gente de toda a Europa. As comidas e bebidas típicas não faltam. Em Frankfurt, por exemplo, a atração é o Bethmännchen (um doce feito de marzipã com amêndoas e água de rosas), cujo nome vem da família Bethmann, um tradicional clã de banqueiros. O vinho quente de maçã, especialidade da cidade, acompanha a especiaria.



Procissão de crianças



Nurembergue abriga um dos mais antigos mercados de Natal da Alemanha. Um dos momentos mais esperados é uma procissão que reúne milhares de crianças, que desfilam pela cidade com lanternas coloridas feitas por eles mesmos.



Já em Dresden, a estrela do mercado é o stollen, tradicional bolo natalino. Uma comissão avalia, todo ano, os bolos produzidos na região para verificar se a receita é original

Em Leipzig, berço de grandes compositores, a grande atração do Mercado de Natal não poderia ser outra senão um majestoso coral, o St. Thomas.



Em Munique, o grande evento é o desfile de Krampus, as figuras mitológicas que acompanham Papai Noel. Segundo a lenda, enquanto ele presenteia as crianças que foram boazinhas os Krampus punem as más.

