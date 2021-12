Melhor de Baixio é a gente

Cinco décadas. É este o prazo estabelecido pela incorporadora Prima para executar o chamado Plano Baixo, que se iniciou seis anos atrás, após a compra pela empresa da propriedade privada que se estende por 14 km de costa.

O projeto, que está dando os primeiros passos com as ações da Baixio Turismo, começa a se tornar mais robusto a partir de 2016, quando saem do papel dois grandes empreendimentos, o Ponta do Inhambupe e um resort da rede Fasano.

Com a promessa de ocupação de apenas 12% da área preservada para construção, o projeto também vem investindo em programas sociais voltados para a capacitação da comunidade local. Um investimento inteligente, porque os moradores da vila encantam os visitantes tanto quanto os atrativos naturais.

Zero estresse

Não se pode visitar Baixio, por exemplo, sem bater um papo com Jorge Mota, filho do homem mais velho de Baixio, que dizem, morreu aos 120 anos. Idem para Hélio Francisco, dono do quiosque Mamucabo. "Pode chamar de Gordo mesmo", ele se apresenta, antes de oferecer uma moqueca de cavala para o almoço.

Dali, é direto para a casa de Dona Neném. Da esquina, vê-se a janela com frutas à disposição do freguês. Mas é lá de dentro que ela vem com suas especialidades: doce de banana e bolacha de goma. A fala rápida ela atribui ao "estresse": "Você sabe que horas eu acordo e quantas passadas eu dou durante o dia?", indaga.

Para molhar as palavras, vale andar mais um bocadinho até o Bar das Folhas, onde Raimundo das Neves apresenta 168 cachaças artesanais. Para atrair a clientela, majoritariamente masculina, cada uma ganha uma foto de mulher pelada no rótulo. "Homem é um bicho besta, né?". Besta mesmo é quem não for lá.

