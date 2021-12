Marca de Salvador estampa avião da Air Europa

Um avião da empresa aérea Air Europa que faz o trajeto entre as cidades de Madri e Paris vai operar a partir desta terça-feira, 21, com a marca de Salvador.

A ação segue até o final do ano e tem o objetivo de alavancar a vinda de turistas para a capital baiana. Segundo informações da prefeitura, esta foi uma contrapartida pelo patrocínio da empresa ao Carnaval de Salvador.

"Este é um passo muito importante porque, há muito tempo, Salvador não tinha um trabalho de promoção internacional. Além deste avião, que vai rodar toda a Europa, também teremos um conjunto de atividades para promover Salvador no Continente, como anúncios em veículos especializados e um intenso trabalho com o trade turístico", afirmou o prefeito ACM Neto, que foi à capital espanhola para participar do lançamento da plotagem do avião. O presidente da Air Europa, Jose Hidalgo, acompanhou o prefeito durante o evento.

Representantes da prefeitura se reuniram durante o final de semana com o trade turístico da Espanha. "A partir de agora vamos fazer uma grande campanha de promnoção de Salvador na Europa. Vamos ter reportagens e anúncios em revistas de bordo e publicidade nos assentos porque nossa intenção é ver Salvador cada vez mais bem posicionada como um grande destino mundial de turismo", afirmou o presidente da Saltur, Isaac Edington.

Além do lançamento do avião plotado, ACM Neto também participou de uma entrevista coletiva com a imprensa especializada em turismo de Madri, ministrou uma palestra, assinou um protocolo com o Instituto Cervantes e se reuniu com a diretoria do banco Santander.​

Prefeito ACM Neto participa de lançamento de marca (Foto: Divulgação)

adblock ativo