Maracanã reabre suas portas aos visitantes com tour guiado

O estádio do Maracanã, palco da final da Copa do Mundo de 1950 e que será sede do Mundial de 2014, abrirá suas portas a partir de terça-feira, 15, para visitas dos turistas, que poderão percorrer as instalações em um tour guiado.

O tour, que nesta segunda-feira foi realizado pelos jornalistas, conta com percursos pelos principais locais do estádio, tais como a tribuna de honra, a sala de imprensa, os vestiários, os bancos ou as zonas vip.

Este tour guiado, pensado como uma atração a mais para a cidade do Rio de Janeiro, deixou de ser oferecido durante a remodelação do estádio, que foi finalizada em 2 de junho.

Alguns dias depois, em 30 de junho, o Maracanã acolheu a final da Copa das Confederações, na qual a equipe do Brasil foi campeã após vencer a Espanha por 3 a 0, com gols de Fred, autor de dois, e de Neymar.

O historiador Bruno Lucena, encarregado de guiar a visita, assegurou que "a demora para reabrir o estádio aos turistas foi longa" e disse que "um lugar tão importante para a história do futebol como o Maracanã deve ser visitado".

Lucena acrescentou que espera que "no ano que vem ocorra no Maracanã uma bela história", em referência à possível vitória da seleção brasileira no Mundial de 2014.

As entradas do tour guiado podem ser adquiridas no próprio estádio e também pelo site maracana.com, e os preços vão de R$ 15 a R$ 30.

Nos dias de jogos, a visitação é encerrada quatro horas antes da abertura dos portões. Para atender aos estrangeiros, haverá disponibilidade de tour em espanhol e inglês

Além disso, os alunos das escolas públicas do Rio de Janeiro têm entrada gratuita um dia por semana, se programarem a visita antecipadamente.

