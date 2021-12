Mapa de Cultura do Rio apresenta opções em 92 municípios

Para quem tem intenção de conhecer o Rio de Janeiro mas não pode contratar um guia turístico, eis uma novidade: agora é possível programar suas viagens tendo em mãos o Mapa de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. Explorando os 92 municípios do Estado, o portal possibilita que turistas e internautas descubram mais sobre o território do que apenas o Cristo Redentor.



Realizado pela Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro, com patrocínio da Petrobrás, o projeto tem como intuito mapear e divulgar as principais manifestações culturais do território fluminense.



Com coordenação e conteúdo da agência Diadorim Ideias, o Mapa começou a ser projetado em 2011, quando caravanas de jornalistas, cineastas e fotógrafos percorreram 15 mil quilômetros em um trabalho de reconhecimento e catalogação de atividades culturais de diversas áreas. O resultado desse esforço é um portal que apresenta mais do Rio de Janeiro do que a capital.



Agora, após um período de reformulação que ampliou seu conteúdo, o Mapa de Cultura apresenta novidades tanto no portal quanto na implementação de novas mídias. Desde junho de 2014 é possível acessar também uma versão bilíngue do site, com todos os conteúdos traduzidos para o inglês.



Mas essa não é a única novidade trazida pela ampliação do projeto. Viabilizados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a Faperj, um aplicativo para dispositivos móveis também está disponível para o público, com o conteúdo do portal adaptado para iPhone e smartphones, além do guia impresso Cultura.RJ, bilíngue e ilustrado, com tiragem de cinco mil exemplares, com informações culturais sobre diversos espaços do estado.



O Mapa de Cultura do Estado do Rio de Janeiro permite a navegação tanto pelos destaques do estado quanto por municípios. Assim, se o turista sabe que vai visitar a cidade de Macaé, no norte do Rio, pode descobrir as principais atividades culturais do lugar. Além disso, é possível conhecer os espaços do estado, bem como seus personagens característicos e patrimônios imateriais.



Múltiplas atividades



Uma das atrações da agenda fixa do portal, onde constam as múltiplas atividades frequentes do Estado, é o Rio das Ostras Blues & Jazz Festival, considerado um dos maiores eventos do gênero no Brasil e na América Latina, tendo realizado mais de dez edições na cidade de Rio das Ostras. Ou então, na capital do estado, o turista pode optar por conhecer as Batalhas do Passinho, disputas entre jovens cariocas que elegem a melhor coreografia entre os candidatos.



As tradições populares também ganham espaço no Mapa, como o grupo de dança afro N'zinga, de Volta Redonda, e o jongo de Campos dos Goytacazes, com a mestra Noinha do Jongo, que mantém viva a prática da dança africana no terreiro.



A ideia do portal é que o interior do estado também se torne conhecido, divulgando suas práticas e espaços culturais. Além dos mais de 3,5 mil verbetes, o Mapa possibilita a interação com o usuário.



Assim, se um espaço ainda não foi mapeado ou descrito no portal, o público pode mandar sua sugestão para os organizadores, fazendo com que o conteúdo do Mapa de Cultura do Estado do Rio de Janeiro não pare de crescer.



Para conhecer mais do portal, acesse o link https://mapadecultura.rj.gov.br/. Para baixar a versão para dispositivos móveis, acesse a loja virtual do seu celular.

