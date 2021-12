Mandalay saiu de um regime ditatorial apenas no ano passado

Myanmar, antiga Birmânia, foi colônia inglesa e alcançou sua independência em 1948, mas um golpe militar deixou o país sob as rédeas da ditadura por longos 49 anos. Foi só em 2011 que um civil, eleito democraticamente, assumiu o governo, e apenas há poucos meses, nas eleições de 2015, um partido democrático obteve ampla maioria e tirou de vez o dedo dos militares do poder. É neste momento de transição que chegamos a Mandalay.

As autoridades parecem haver imposto condições para abrir o país ao turismo, sendo uma delas o preço da hospedagem. É caríssimo, em comparação a qualquer outro país do sudeste asiático.

Não se dorme em Mandalay por menos de 15 dólares, que não é nenhuma fortuna, mas, ao lado dos 3 dólares que se paga em um hostel em Bangkok, por exemplo, é bastante. Isso fora os 50 dólares do visto, por pessoa.

As pessoas são encantadoras e simpáticas. Se apontamos a câmera, sorriem automaticamente. Estrangeiro ainda é novidade, e elas pedem para tirar foto com a gente.

A cidade de Mandalay, em si, é bastante suja. Tem estrutura precária e certas partes parecem verdadeiras zonas de guerra. Há muita pobreza e as pessoas vivem uma vida muito simples.

Internet lenta

Pedalando, chegamos a uma espécie de conjunto habitacional formado por cortiços, cheio de lixo por todo lado, mas que, iluminado pela luz do fim de tarde, tornou-se tão fotogênico que não resistimos e caminhamos para dentro, a despeito dos vira-latas que latiam e pareciam desaprovar nossa presença.

Caminhamos sob olhares de espanto. As pessoas param tudo o que estão fazendo para observar, atônitas, os dois estrangeiros intrometidos. Conhecemos um rapaz chamado Aung Thu, que falava ótimo inglês, e engatamos um longo papo. Nos contou do país, dos duros anos da ditadura militar, quando qualquer cidadão que fosse pego dizendo uma palavra contra o governo ia preso, sem previsão de liberdade. Celebrou o fato de, hoje, poder falar livremente do assunto. Explicou que o condomínio era o lar de cerca de 380 famílias que trabalhavam para a companhia nacional de trens.

A companhia não cobra pelos apartamentos, mas oferece algo bem modesto. Não há banheiros com chuveiros. Famílias diferentes dividem um mesmo apartamento e tomam banho no poço que há no térreo, com baldes.

Em Mandalay, mulheres, crianças e, atualmente, homens pintam o rosto com thanaka, um cosmético popular feito a partir de madeira, que também protege contra o sol e dá sensação de refrescância. No trânsito, buzina-se loucamente, como se não houvesse amanhã. A internet é tão rápida quanto na década de 90, e esta edição correu sério risco de sair sem fotos, porque quase não consigo enviar os arquivos.

Nos bares, os clientes chamam os garçons fazendo som de beijinho com a boca. Todos os homens usam longyi, algo parecido a uma saia, ao invés de calças ou bermudas.

Aqui, come-se gafanhotos. Ainda vivos, os bichos têm cada uma de suas patas cortadas com uma tesoura e são lançados em uma panela transbordando de óleo quente, fritos e devorados em larga escala. É uma comida de rua bastante popular. Os alimentos em geral são bastante oleosos e há visível despreocupação com a higiene no preparo.

Mas a mais intrigante das peculiaridades deste país são as cusparadas vermelhas que se vê por toda parte, no chão. Descobrimos que se trata de um vício. Mascar noz de areca - uma palmeira - misturada com tabaco, pasta de cal e enrolada em folha de betel, uma planta trepadeira comum.

A mescla deixa dentes e saliva vermelhos. Por que colocar isto na boca? Pelo mesmo motivo que algumas pessoas fumam. É apenas um mau hábito. Pode dar câncer, se a prática perdurar por muitos anos. O fato é que o sorriso do birmano invariavelmente revela dentes mal cuidados e bem vermelhos. Nós, claro, provamos. E cuspimos. Ficamos meio zonzos, e só depois nos contaram que há um efeito levemente alucinógeno na mistura.

