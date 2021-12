Mais uma praia brasileira recebe certificação de ONG

A Prainha, um reduto do surf no Rio de Janeiro, é mais uma praia brasileira que terá a Bandeira Azul em suas areias. Com a inclusão, o país conta agora com duas praias e uma marina certificadas pelo programa.

O Júri Internacional do Programa Bandeira Azul, reunido no dia 28 de setembro, em Copenhagen (Dinamarca), divulgou a certificação após analisar as candidaturas de praias e marinas do Hemisfério Sul, temporada 2012/2013. Todos os três candidatos inscritos pelo Brasil foram aprovados: a Praia do Tombo (Guarujá/SP) e a Marina Costabella (Angra dos Reis/RJ), que recebem a certificação pelo terceiro ano consecutivo, e a Prainha (RJ), pela primeira vez.

O Programa Bandeira Azul, que já certificou mais de 3,8 mil praias e marinas em 46 países, é um selo de caráter socioambiental amplamente reconhecido em todo mundo. Para obtê-lo, é preciso atender a 33 critérios estabelecidos, tais como educação e informação ambiental; qualidade da água de banho; gestão ambiental; segurança e serviços. A certificação existe, no mundo, há 25 anos. No Brasil, chegou em 2006.

