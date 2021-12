Mais de 80% dos brasileiros pretendem fazer viagem romântica

Levantamento feito pelo site de viagens TripAdvisor mostra que 82% dos entrevistados pretendem fazer uma viagem romântica ainda neste ano.

O lugar preferido para os casais é à beira-mar. Segundo as respostas, a praia é o ambiente favorito para esse tipo de viagem (35%), seguida por montanha (23%). Para a maioria dos turistas (54%), uma viagem romântica é ainda melhor se for para algum lugar fora do Brasil.

Os Estados Unidos são o principal destino romântico internacional para a maior parte dos entrevistados (14%) - França e Itália ficaram empatados na segunda colocação com 12% cada.

Na hora de escolher uma hospedagem, o fator mais relevante é o quarto oferecer uma bela vista (37%), banheira ou hidromassagem (17%) e pacote romântico, com direito a champanhe, flores e chocolates ou decoração especial no quarto (16%).

