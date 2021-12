Mais de 500 atrações marcam os 30 anos do Natal de Gramado

Arroz com passas, meia de presente, piada do pavê e aquela tia encalhada que fala mal de todo mundo. Para quem pretende fugir de todas estas 'tradições' natalinas na casa dos familiares, o Natal de Gramado, Rio Grande do Sul, mostra um jeito diferente de celebrar a festa do fim de ano. Lá, o trenó do Papai Noel é tão esperado quanto o trio de Ivete no Carnaval. Entre 30 de outubro a 17 de janeiro de 2016, a cidade da Serra Gaúcha, com pouco mais de 34 mil habitantes, espera receber cerca de 2 milhões de pessoas com diversas atrações do período em que se comemora o nascimento de Jesus.

Para quem pretende conhecer o natal de Gramado, é bom começar a se programar. Segundo organizadores do evento, cerca de 90 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada da capacidade total de 380.160 durante todo o evento. Até semana passada, 5% das entradas foram comercializadas para baianos, por meio do site oficial do evento. O estado baiano só perde para São Paulo, Minas e Rio de Janeiro no número de vendas antecipadas. Só em Salvador, 1.833 passaportes foram comprados até a última semana. Ainda existem vagas em hotéis, mas 90% das hospedagens estarão reservadas antes mesmo do início do evento começar.

"Nosso Natal já começa em março com todos os preparativos. O período natalino está para a gente o que o Carnaval está para os baianos no aspecto estrutura e tradição. Aguardamos por volta de 70% no crescimento turístico da cidade. Ano passado recebemos 1,6 milhão de pessoas. Com a crise, esperamos que muita gente que viajaria para o exterior prefira vir para o frio de Gramado. A expectativa é muito grande para a população", garantiu o prefeito da cidade, Nestor Tissot. Com o crescimento do evento, a prefeitura da cidade criou, em 2012, uma autarquia para cuidar dos principais eventos da cidade, com um cuidado especial para o Natal Luz e o Festival de Cinema de Gramado.

Este ano, a expectativa é arrecadar mais de R$ 6,3 milhões no Natal Luz. Em 2014, foram R$ 4.360.247,97 de arrecadação, somente com o evento, sem contar o valor que ficou na cidade com os turistas, seja no comércio, hospedagens e turismo.

Edição de número 30

Para a trigésima edição do Natal Luz, o maior evento de Gramado tem o diretor artístico Edson Erdmann comandando a festa. Para ele, que já foi responsável por eventos como Criança Esperança, Show da Virada e o carnaval Globeleza, o Natal Luz terá uma responsabilidade especial pela tradição do evento e por se tratar da edição de número 30.

"Um número redondo, né? Nosso principal objetivo é tocar o coração de todos e mostrar o verdadeiro espírito de Natal. Queremos contar um pouco sobre este grandioso espetáculo e o que se passou neste período, fazendo com que todos relembrem o verdadeiro clima natalino. Faremos um Natal para todos e com a participação coletiva", garantiu Edson, na coletiva de lançamento do evento, realizado no último dia 19 de setembro.

A maioria das atrações acontecem na ExpoGramado, apenas 2 quilômetros distante do centro da cidade. O que não falta é opção para o turista descobrir que o Natal é bem mais que um jantar em família. Serão mais de 500 atrações entre espetáculos musicais, teatrais, desfiles e concertos. Com os 30 anos do evento como carro chefe, o tradicional desfile de alegorias natalinas será diferente dos anos anteriores. Os 1000 artistas irão contar como o mundo mudou nestas três décadas de festa. Sem figurino repetido e 40 alegorias, o desfile vai abordar a música, moda, brinquedos, entre outros aspectos modificados ao longo dos anos.

Como principal novidade no ano, o musical Eu Sou Maria é um dos mais esperados em Gramado. O espetáculo conta a história de Maria no momento em que aceita a missão dada pelo anjo Gabriel de gerar Jesus. O palco foi montado no meio do Joaquina Rita Bier e tem nove metros de altura e 25x60 metros de cumprimento. Atrizes, cantores, bailarinos, tenores e uma orquestra participarão da história, com 200 artistas envolvidos. O musical é o mais procurado entre as vendas antecipadas, chegando aos 41% dos ingressos vendidos.

Para quem não pretende gastar muito, as ruas da cidade receberão diversos movimentos artísticos, entre eles a iluminação da cidade, que será acesa toda noite durante o Natal Luz, acompanhado de muita música e dança. Com tantas atrações natalinas para celebrar em Gramado, até aquela tia chata vai deixar de resmungar um pouquinho para pedir aquele presentinho para o Papai Noel. Nada de meias, bom velhinho...

*O jornalista viajou a convite da Gramadotur

