Mais de 200 mil turistas devem chegar em cruzeiros

Mais de 200 mil turistas devem desembarcar no Porto de Salvador, localizado na avenida da França, no Comércio, até o final do carnaval deste ano, provenientes de cruzeiros marítimos. Esta é a expectativa dos setores de hotelaria e turismo para a alta temporada. Durante a festa de Momo, o município deve receber mais de 600 mil visitantes.

Segundo informações da Empresa Salvador Turismo (Saltur), 68 embarcações têm agenda prevista para Salvador. "Tivemos um aumento dos números referentes à atração de turistas para Salvador nos últimos anos. Alguns dos principais fatores são os serviços básicos e infraestrutura que a cidade voltou a oferecer ao visitante, além da taxa de dólar, que segue favorável para quem opta por viajar pelo Brasil", disse o secretário municipal de Cultura e Turismo, Érico Mendonça (Secult).

A Saltur disponibiliza um efetivo de 100 pessoas para atender os visitantes. Na ocasião, os agentes municipais realizam ações de promoção da cidade, como a distribuição de mapas, cartilhas e panfletos. Dos cruzeiros agendados para visitar Salvador até o Carnaval, a maioria possui origem nacional, o que mostra que o brasileiro está cada vez mais explorando o potencial turístico do país.

Os navios partem de cidades do Rio de Janeiro, Pernambuco e do litoral paulista, com destino à capital baiana. Na próxima terça-feira está prevista a chegada da embarcação Black Watch, trazendo 820 passageiros oriundos da cidade de Mindelo, em Cabo Verde. No último dia 14, mais de 4,3 mil turistas chegaram à capital baiana a bordo do MSC Preziosa, vindos do município fluminense de Búzios.

