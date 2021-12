Maior toboágua do mundo é testado pela 1ª vez; veja vídeo

O maior toboágua do mundo foi testado pela primeira vez com uma pessoa e divulgado na internet na semana passada.

É o Verrückt, nova atração do parque Schlitterbahn, localizado no Kansas, Estados Unidos, com 51 metros de altura e velocidade de 104 km/h. Ele é 10 metros mais alto que o maior toboágua do Brasil, localizado no Beack Park, em Fortaleza.

Quem quiser se aventurar no toboágua que tem duração de queda de 11 segundos tem que esperar a inauguração ainda neste ano.

