Maior navio de cruzeiro do mundo acomoda qualquer viajante

Com quase dois mil tripulantes para fazer com que seus cerca de seis mil hóspedes esqueçam da vida (ou celebrem ela, com pitadas de luxo), o Oasis of the Seas, maior navio de cruzeiro do mundo ao lado do seu "irmão-gêmeo" Allure of the Seas, acomoda todo tipo de viajante.

Carregada de superlativos, a embarcação coloca por terra todos os tipos de preconceitos sobre esse tipo de turismo, tanto por aqueles com experiência prévia no mar, quanto pelos que jamais estiveram a bordo de uma minicidade flutuante.

Viajando com 14 pessoas, entre familiares e amigos, o advogado amazonense Antônio Sampaio Nunes embarcou no Oasis após ter passado antes por três cruzeiros, dentre eles o Allure, que também faz viagens de sete dias pelas paradisíacas ilhas do Caribe. Sua esperança era que seu heterogêneo grupo, que entre filhos e netos tem membros em diversas faixas etárias, pudesse se divertir sem a necessidade de estar junto durante 100% do tempo.

"Queria ter tranquilidade para descansar e não ficar preocupado em alugar vans e ter obrigação com horários e itinerários. Deu tudo certo e todo mundo aqui adorou a viagem", disse o brasileiro.

Por seu tamanho e quantidade de passageiros, o Oasis precisa de uma logística diferente da de seus concorrentes para ter sucesso. Ao passo que os grandes cruzeiros regulares trabalham com médias de 1.500 a 3.500 hóspedes, e não têm maiores problemas para concentrá-los em atividades durante os dias de navegação, o navio da Royal Caribbean precisa espalhá-los por seus 360 m de comprimento, 65 de largura e 17 andares.

São raríssimos os momentos em que o hóspede do navio se dá conta de que está acompanhado por quase seis mil passageiros. Quando acontece, como nos momentos de embarcar e sair do navio, não há tumulto.

"Para manter um fluxo constante de hóspedes, o navio foi dividido em sete bairros com temas e atividades diferentes. Manter essa dinâmica funcionando e coordenar as atividades de entretenimento com o horário do jantar são os nossos grandes desafios", afirma Amy Fickert, diretora de cruzeiro, responsável pela diversão no Oasis.

Há atividades para todos os gostos no navio, desde musicais da Broadway superproduzidos, espetáculos de saltos acrobáticos e shows de stand up comedy, a divertidas noites de karaokê.

Uma academia com equipamentos de ponta e um spa garantem a tranquilidade dos ávidos por músculos e saúde. Os desportistas têm ainda à disposição uma quadra poliesportiva, pista de cooper, parede de escalada, minigolfe, tirolesa e dois flowriders - piscinas de onda artificial para a prática de surfe.

Se você não tem problemas com a sorte e com fumaça de cigarro, o cassino pode ser sempre também uma boa opção.

Comer, beber e comprar

As possibilidades de entretenimento são diversas, mas três dominam a preferência da maioria dos hóspedes nesse tipo de viagem: comer, beber e comprar. A maior parte do que é servido no navio está incluído no pacote de hospedagem, exceto as refeições em restaurantes especiais, bebidas alcoólicas, refrigerantes e sucos 100% naturais. Cervejas, taças de vinho e drinks custam de US$ 5 a US$ 15, mas há pacotes disponíveis de consumo livre durante os sete dias do cruzeiro por US$ 315.

Nos restaurantes "gratuitos" há muita variedade e qualidade no que é servido, tanto em buffets quanto nos menus a la carte, sobretudo no jantar, quando tudo que vai à mesa tem um toque de refinamento extra.

A maioria dos restaurantes especializados trabalha com um valor fechado pela refeição completa, sempre a preços extremamente baixos se comparados ao que é oferecido por seus similares em terra firme. Dá para experimentar o melhor da cozinha italiana, asiática, francesa, americana e contemporânea sem apertar o bolso.

"Entre 20% e 25% da nossa receita vêm do setor de alimentos e bebidas. É nossa principal fonte de recursos", explica o belga Alexander de Roeck, assistente da direção de hotelaria.

O setor de shopping é o segundo mais rentável ao navio (com cerca de 15% dos dividendos). O navio se faz valer da isenção de impostos para praticar preços similares aos de free shops. Bebidas, relógios e joias têm preferência dos hóspedes. E apesar das belíssimas praias, as compras são outra atração fortíssima das paradas no Caribe. As ilhas, em sua maioria, são paraísos fiscais, e são cheias de lojas de grife e de venda de pedras preciosas.

*Luiz Teles viajou a convite da Royal Caribbean

adblock ativo