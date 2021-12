Maior hotel do mundo terá 10 mil quartos

O Abraj Kudai, com previsão de inauguração em 2017, na Arábia Saudita, vai ser o maior hotel do mundo com 10 mil quartos. Os hóspedes ainda vão contar com 70 restaurantes e diversos helipontos divididos em 12 torres. O total do terreno ocupado pelo hotel é de 1,4 milhão de m2.

Das 12 torres, duas serão cinco estrelas, enquanto as demais serão quatro estrelas. Serão R$ 10 bilhões investidos no hotel, que vai ficar a dois quilômetro da Masjid al-Haram, a principal mesquita de Meca.

adblock ativo