Maior feira de turismo, ITB Berlin é cancelada devido a risco de coronavírus

Considerada uma das maiores feiras de turismo do mundo, a ITB Berlin anunciou, nesta sexta-feira, 28, o cancelamento da sua 54ª edição, que aconteceria entre 4 a 8 de março, na Alemanha. O motivo é a disseminação do novo coronavírus (covid-19).

De acordo com a nota oficial emitida pela feira, a autoridade sanitária do distrito de Charlottenburg-Wilmersdorf, em Berlim, onde o evento iria ser realizado, impôs restrições rígidas à realização. Entre os requisitos, estava a exigência de que cada participante provasse que não pertencia a uma área de risco ou que não estivesse em contato com pessoas de uma área de risco.

Cerca de 10 mil expositores pertencentes a mais de 180 países eram esperados na feira. É a primeira vez em 54 anos de criação, que o evento é cancelado.

“Nem uma vez nos 54 anos de história do evento, a ITB Berlin e a Messe Berlin passaram por uma situação semelhante. Gostaríamos de agradecer a todos os expositores e parceiros de todo o mundo que, nos últimos dias e semanas, estiveram no ITB Berlin. Estamos ansiosos para continuar o relacionamento confiável com nossos parceiros no mercado", afirmou o presidente do conselho de supervisão da Messe Berlin, Wolf-Dieter Wolf, em comunicado.

