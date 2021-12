Maceió celebra 198 anos com cultura e belezas naturais

Maceió completa 198 anos nesta quinta-feira, 5. Com belas paisagens naturais e ambientes tranquilos, a capital de Alagoas comemora a data com mostras de cinema, artes visuais, dança e poesia com grandes nomes da música alagoana, como Djavan e Hermeto Pascoal, com shows gratuitos no bairro histórico de Jaraguá.

Uma das grandes marcas da cidade é a cor de suas águas, que varia do verde esmeralda ao azul turquesa e as águas sempre mornas, em alguns pontos agitadas, boas para a prática de atividades esportivas, ora tranquilas, formando piscinas naturais, como Pajuçara e Paripueira.

Há opções mais tranquilas, como a praia do Pontal da Barra, onde está a famosa rua das rendeiras, com artesanato a preços acessíveis e artesãs tecendo seus trabalhos diante dos turistas. Outra atração procurada é a lagoa de Mundaú, com passeios de barco, que visita nove ilhas com vegetação de restinga e manguezais.

A cidade também oferece atrações históricas e passeios urbanos. Jaraguá, por exemplo, é um dos bairros que abriga importantes espaços culturais, como o Teatro Deodoro, que oferece uma sala de espetáculos e um saguão para exposições em arquitetura neoclássica. Entre as manifestações folclóricas estão a Festa de Reis, Zambumba e Cavalhada.

Curiosidade: existe uma divergência popular sobre a data de aniversário de Maceió. A versão oficial afirma que cinco de dezembro é a data de criação da Vila de Alagoas, em 1815, embora alguns moradores garantam que a data válida é 16 de dezembro de 1839, quando Maceió foi oficializada como município. Diante do impasse, o IBGE adotou a primeira data como oficial.

adblock ativo