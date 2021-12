Luzes e encantos do Natal fazem de Curitiba um destino certo

Referência quando o assunto é mobilidade urbana e qualidade de vida, Curitiba é também sinônimo de cultura e festa. Festa, leia-se, Natal. Nesta época do ano, a cidade se veste de brilho e pompa para agradar moradores e turistas, vindos de todas as partes do Brasil.

De acordo com a diretoria executiva do CCVB - Curitiba, Região e Litoral Convention & Visitors Bureau, instituição que atua em parceria com o poder público na divulgação e na promoção do turismo da região, somente no ano passado foram 84 mil visitantes nesta época e, este ano, a expectativa é ainda maior.

A Árvore Encantada do Hotel Radisson, no Shopping Pátio Batel, tem sido uma das atrações da programação que se estende até o dia 6 de janeiro de 2014. O projeto conta com iluminação cênica especial, show pirotécnico e a participação do coral Curumim, composto por 60 vozes infantojuvenis.

O Paço da Liberdade, localizado na Praça Generoso Marques, também reserva programação especial nessa época. Outras atrações são: Auto de Natal em Santa Felicidade (tradicional bairro italiano de Curitiba) com Coral Folclórico; Natal do Centro Histórico com as feiras gastronômicas; e Natal de Luz - Bosque Nossa Senhora da Salete com encenações de caráter bíblico.

Gastronomia

Os mercados e ruas de Curitiba também estão em clima de Natal com decorações, apresentações musicais e feiras gastronômicas especiais. É o caso do Mercado Municipal de Curitiba; da feira gastronômica do Lato Juvevê, que acontece até 22 de dezembro; das feiras especiais de Natal da Praça Santos Andrade e Praça Osório, Feira Ao Gosto da Stresser especial de Natal e o Centro Histórico com apresentações culturais.

No último dia 15, O Coral do Palácio Avenida, formado por 120 crianças e adolescentes, entre 7 a 16 anos do Coral Infantil do HSBC - um cartão-postal de Curitiba - e do projeto Vivências Musicais, fez suas últimas apresentações no prédio histórico.

