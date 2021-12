Luxo e conforto marcam opções de hospedagem na Disney

Desde o início, a ideia de vender sonhos sempre foi a especialidade da Disney. Se esse sonho estiver embalado num resort cinco estrelas, cheio de comodidades, serviços de primeira e luxo melhor ainda.

De mais de 30 opções, três se destacam: o Grand Floridian Resort & Spa, o Disney's Polynesian Village Resort e o Disney's BoardWalk Inn.



O primeiro foi inaugurado em 1988. É um luxuoso resort em estilo vitoriano e um dos principais do Walt Disney World Resort. Fica localizado na área mais próxima do Magic Kingdom e ao longo da bela Seven Seas Lagoon. No hotel, composto por seis prédios, estão restaurantes renomados da Flórida, um salão de chá, spa e um pavilhão de casamentos.



Já o segundo foi totalmente reformado recentemente, tem como tema a Polinésia e ganhou 20 bangalôs de luxo onde uma família com até oito pessoas se hospeda com muita privacidade.



O último oferece opções como estúdios, é um resort quatro estrelas, possui quatro restaurantes, lojas, galerias e muito espaço para o lazer. Ele fica perto de Disney's Hollywood Studios.



Quem escolher ficar no Grand Floridian possivelmente vai conhecer o mais famoso recepcionista da empresa. Chama-se Richard Gerth, trabalha no local há 25 anos e tem 90 anos de idade, carinho, simpatia e elegância.



Tanto que é requisitado por muitas noivas que se casam no hotel para que as ajude a entrar na capela ou durante a sessão de fotos. Na conta de seu Richard, que ele faz questão de dizer, mais de 5 mil casamentos.

Entre outros serviços, a Disney tem transporte gratuito do aeroporto de Orlando para qualquer hotel da rede deles, assim como dos hotéis para os parques. A comodidade também aparece no aplicativo My Disney Experience, que ajuda na programação das atividades. Além disso, em todos os hotéis e parques a internet Wi-fi é gratuita.

Vip



Além dos serviços vips nos hotéis, é possível adquirir também nos parques (menos nos aquáticos) o Vip Tour Guides, serviço que dura no mínimo seis horas por dia e pode ser reservado para grupos de até dez pessoas.



Nele, o guia busca os visitantes no hotel e devolve ao fim do serviço, personaliza um roteiro pelos parques, obtém prioridade nas filas em todas as atrações com fastpass e coloca o visitante em lugares reservados para espetáculos e desfiles. Para o serviço, o grupo precisa estar junto com o guia durante todo o tempo.

O preço varia com a estação e fica entre 250 e 400 dólares a hora (o grupo), a depender da baixa ou alta temporada.

Promoção



A alta do dólar faz com que as operadoras aumentem as promoções para atrair clientes. Em conjunto com a Disney World, a TAM Viagens reuniu um pacote que a cada dois adultos que comprarem o pacote completo, uma criança de até 11 anos ganha as passagens aéreas de ida e volta, além da hospedagem gratuita já oferecida nos hotéis Walt Disney World.



A TAM Viagens oferece pacotes a partir de R$ 4.485 (por pessoa). A compra de pacotes é válida até 7 de agosto, para embarque até 31 de outubro, com estadia mínima de 7 noites no Disney's All Star Resorts, aéreo ida e volta entre Salvador e Orlando (EUA), transporte aeroporto / hotel / aeroporto, transporte para os parques e Downtown Disney. Os ingressos para os parques Disney devem ser adquiridos na compra do pacote para se qualificar na oferta.



Outras operadoras de turismo também oferecem pacotes para esta época e é bom pesquisar.

adblock ativo