Londres supera Paris e é eleita "a melhor cidade do mundo"

Londres foi apontada como a melhor cidade do mundo pela empresa de pesquisa alemã GFK, em levantamento realizado este ano. O estudo, que acontece a cada dois anos, pretende medir a imagem r o poder o apelo das principais cidades do mundo.

O levantamento foi feito com cerca de 5 mil visitantes de 50 grandes cidades, que responderam um extenso questionário que abordava: prestígio internacional, infra-estrutura, variedades de coisas para fazer, aspecto físico, sociabilidade dos habitantes e oportunidades econômicas e educacionais.

Paris, que liderou o ranking no último levantamento, caiu para terceiro lugar, perdendo para Londres e Sydney, que ficou em segundo.

Confira o ranking com as melhores cidades do mundo:

1 - Londres (Inglaterra)

2 - Sydney (Austrália)

3 - Paris (França)

4 - Nova York (Estados Unidos)

5 - Roma (Itália)

6 - Washington (Estados Unidos)

7 - Los Angeles (Estados Unidos)

8 - Toronto (Canadá)

9 - Viena (Áustria)

10 - Melbourne (Austrália)

