Locações de filmes inspiram viagens de jornalista baiano

Os lugares guardam histórias de pessoas que por ali passaram, mesmo que essas sejam personagens de filmes. Com o propósito de juntar duas paixões, cinema e viagem, o jornalista baiano e crítico de cinema do jornal A TARDE e Cineinsite Bruno Porciuncula começa o projeto A Volta ao Mundo em 80 Filmes, nome homônimo ao blog dele (www.avoltaaomundoem80filmes.com.br).

"Eu gosto de cinema, sempre que eu ia em um lugar, eu pensava se ali foi filmado. Eu vi um site que só colocava se era bonito ou não. Pretendo usar os filmes como um guia para poder viajar, o projeto é voltado para turismo cultural", declara.

O jornalista, que deu o nome do blog e do projeto inspirado no livro A Volta ao Mundo em 80 Dias, de Júlio Verne, revela como se deu as escolhas dos longas. "Filmes que eu gostasse, sucesso de bilheteria, gravado em lugares diferentes."

Porciuncula vai percorrer lugares como o bar onde foram gravadas algumas cenas do filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, em Paris, vila dos hobbits de O Senhor dos Anéis, na Nova Zelândia, e a cozinha da animação Ratatouille.

O primeiro lugar a ser visitado é a Cidade do México onde foi gravado o 007 Contra Spectre, em que o jornalista vai aproveitar para mostrar a festividade do Dia dos Mortos e a cultura do país. "Eu gosto muito de James Bond e como o dia dos mortos é em novembro…".

Porciuncula viaja no dia 27 de outubro, saindo de Salvador para fazer um guia cultural a partir dos cenários dos filmes. "Quando um cara vê o filme, você se envolve e pensa: quero ir nesses lugares. A parte cultural está no museu, na gastronomia, talvez até na literatura, que pretendo mostrar."

Mas ele deixa claro que 80 filmes, apesar de só ter 65 escolhidos até agora, não correspondem à quantidade igual aos dos países a serem visitados, e sim 27 nações. "Onde mais tem filmes de acordo com minha lista é nos Estados Unidos. Muitos clássicos foram feitos lá".

O jornalista vai fotografar, fazer vídeos e colocar no Youtube, no Instagram e no Facebook, além de no próprio blog A Volta ao Mundo em 80 Filmes. Para a viagem, ele está à procura de patrocínio de agências e parceiros.

No final de cada 10 locações visitados, Porciuncula vai fazer uma compilação em um livro e reverter 20% do lucro paracomprar mais livros e distribuir em comunidades carentes.

