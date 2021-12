Livro sobre a Cidade Maravilhosa reúne sugestões de passeios

Quem viaja ao Rio de Janeiro sabe que pontos como Cristo Redentor, Pão de Açúcar, Copacabana, Arpoador, Jardim Botânico, Lapa, Maracanã, são paradas obrigatórias em qualquer programação de passeio.

A jornalista Marcia Zoladz sabe bem disso. Tanto que decidiu escrever um guia em que esses locais são apresentados ao viajante com dicas bacanas sobre melhor horário para visitação, além de lembretes sobre detalhes pouco conhecidos que merecem ser observados.

"Para quem chega à cidade a passeio as recomendações são poucas: aproveite a paisagem e, como um morador da cidade, divida o dia entre as atividades físicas e culturais", resume a autora do livro Passeios e sabores cariocas, lançado pela editora Casa da Palavra.

Mas o livro não é apenas mais um guia turístico. "Em alguns casos, o percurso passa por mais de um lugar e também sugere visitas especiais", avisa a jornalista, que decidiu incluir no leque sugestões de locais onde se pode fazer uma boquinha ou uma refeição mais longa.

Comer com os olhos



Para mencionar apenas um, temos o almoço do Adegão Português, apresentado de forma descontraída como "um restaurante muito antigo que serve pratos fartos como era costume nas décadas de 1950 e 1960, quando alguém chamado de forte se sentia elogiado e não se preocupava se estaria com excesso de peso".

Prova de que ela também não está preocupada com a balança é que o livro traz também receitas de pratos típicos do Rio. Ao final de cada um dos 12 capítulos, estão o passo a passo de bebidas geladas, sopas, pratos com peixes, sanduíche, comida de botequim, sobremesas geladas. A feijoada, claro, também está contemplada.

