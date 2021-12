Livro reforça a importância da gastronomia para hotelaria

Chova ou faça sol, a impressão é que sempre há bom tempo nos restaurantes Buffet Pelô, Odoiá, Mai Tai, Do Lago e Maresias, no Hotel Iberostar Praia do Forte.

A importância da gastronomia para o grupo espanhol Iberostar, com mais de 100 hotéis em 16 países, fica ainda mais evidente com o lançamento do livro Cocina Iberostar.

As receitas dos chefs da rede foram traduzidas para o espanhol, inglês e alemão, e a publicação será comercializada apenas entre os hóspedes.

O chef-executivo do Iberostar Praia do Forte, Luís Malagón, é um dos 14 que produziram para a edição. De acordo com ele, "as receitas têm ingredientes que podem ser encontrados em todos os lugares".

Até porque, ele sabe, quando tentou fazer uma moqueca para a mãe, na Espanha, não ter dendê nem camarões secos inviabilizou a intenção.

No livro, ele assina uma entrada com Salmão Marinado e Badejo ao Endro. Os peixes são marinados por cerca de oito a 10 horas com raspas de limão e laranja, endro e brandy.

Toneladas

O prato principal é o Trio de Aves, em que codorna, pato e frango convivem harmoniosamente. Para a sobremesa — que talvez um dia seja lembrada como o melhor momento das férias de muitos — ele propôs uma surpresa de chocolate com texturas, com chocolate branco e meio amargo.

A elaboração de pratos assim, servidos no restaurante gourmet Do Lago, convive com números gigantes de consumo na alimentação do complexo com sistema all inclusive, que inclui o resort Iberostar Bahia.

Em julho último, foram consumidos 90 mil kg de alimentos. Entre os itens, 8 mil kg de salmão, 4 mil kg de camarão, 5 mil kg de filé mignon e 30 mil kg de frutas e verduras.

Para o diretor geral Ramón Girón, os hotéis baianos do Iberostar têm mais do que essa distinção: "Em hotelaria a diferença são as pessoas. A Bahia tem algo diferenciado que são os baianos. Não é preciso formá-los, porque já têm a alegria, a amabilidade e o sorriso". Os números, os prêmios e avaliações dos hóspedes traduzem esse valor inestimável.

*O repórter foi ao lançamento no iberostar Praia do Forte a convite do iberostar Hotels & Resorts

