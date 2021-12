“Live Tour Salvador” estreia com exibição na Praça Municipal

A Prefeitura de Salvador lançou, na manhã deste domingo, 13, a sua primeira transmissão do projeto virtual “Live Tour Salvador", voltado à promoção do turismo em Salvador. A apresentação foi feita pelo jornalista José Raimundo e exibida ao vivo a partir da Praça Municipal. O vídeo, com duração média de 30 minutos, está disponível para acesso no canal Visit Salvador da Bahia no YouTube, Facebook e Instagram.

Segundo a prefeitura, a apresentação de abertura teve um acesso de cerca de duas mil pessoas. O vídeo falou sobre a iniciativa e contou com a participação de Louti Bahia, urbanista e publicitário responsável pelo perfil das redes sociais Amo a História de Salvador.

O urbanista contou diversas curiosidades sobre a capital, incluindo um pouco da história da sede do governo-geral do país, situada na Praça Municipal, a construção das muralhas da cidade e suas ruínas ainda presentes, o surgimento do Forte São Marcelo e um pouco da história da alfândega e do porto da cidade, que até o século XIX foi o maior porto da América do Sul. O público também teve a oportunidade de interagir ao vivo com perguntas direcionadas aos participantes.

Conforme a prefeitura, os programas vão contar sempre com um guia turístico, cadastrado no Ministério do Turismo (MTur), um historiador e um apresentador mostrando atrações e opções de roteiros. Ao todo, a programação terá 11 lives com o pouco da história e curiosidades de alguns dos lugares mais marcantes da cidade. As apresentações ocorrerão sempre às 16h das terças e sextas-feiras e a próxima será realizada dia 15, tendo como cenário o bairro de Itapuã.

Todas as lives ficarão disponíveis no Instagram e YouTube do Visit Salvador da Bahia para quem não puder acompanhar no momento da exibição. Além disso, o portal Salvador da Bahia está dando apoio ao projeto, através de uma plataforma que terá hotsites das agências de receptivo participantes.

A capital baiana foi o destino mais vendido nacionalmente em 2020, seguido de Maceió e Natal (2º) e Rio de Janeiro e São Paulo (3º), segundo a divulgação do anuário da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa). Somente o Nordeste recebeu cerca de 2 milhões de turistas através das operadoras da Braztoa, representando 70% das vendas nacionais.

De acordo com a prefeitura, algumas das iniciativas que impulsionaram a escolha de Salvador como destino para o turismo interno mesmo após a pandemia foram a promoção por meio de campanhas digitais em formato de webséries e a criação do Selo Verificado e certificação do Safe Travel, que atestam o cumprimento dos cuidados sanitários para evitar a disseminação da Covid-19 pelos estabelecimentos.

O projeto Salvador Live Tour é desenvolvido pela Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), em parceria com a Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav).

