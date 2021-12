Litoral Sul tem praias vazias e embelezadas pelas falésias

Longe do movimento da área Norte, a mais badalada da Paraíba, as praias do Litoral Sul se destacam turisticamente pela calma e pela beleza das falésias. Vazias, elas oferecem espaço para quem quer privacidade, apesar de faltar estrutura de bares, barracas e restaurante na maioria.

As formações rochosas, que aos poucos vão se afastando do mar por causa da erosão, são as principais paisagens das praias - sem considerar, obviamente, o mar.

Percorrendo a PB-008 e adentrando às suas margens, o visitante, acompanhado de um bugueiro (R$ 250 por oito horas de passeio), vai conhecendo as faixas de areia de duas perspectivas: primeiro, nos mirantes, podem observar a natureza do alto; depois, lá embaixo, tem a opção de mergulhar ou pegar aquele sol.

Na praia de Barra do Gramame, a água do mar confunde-se com a do rio Cujuri, formando piscinas naturais. Por isso a água mais escura.

Com a inexistência de energia elétrica, quem escolher esses destinos precisa ficar atento. Levar um cooler é uma opção. Outra alternativa é procurar um destino com estrutura, como a praia de Coqueirinho, mais recomendável para curtir, por causa do movimento gastronômico maior.

O acesso difícil, compensado pela paisagem dos coqueirais, é comum também aos outros destinos possíveis, como a Praia do Amor e Tambaba.

Na primeira, a atração é um arco formado naturalmente pelas rochas. Diz a lenda que o casal que passar por baixo será feliz para sempre. Segundo os nativos, o mito surgiu a partir de indígenas que residiam na região e faziam cerimônias de casamento no local.

Já na segunda, o visitante pode escolher mergulhar como veio ao mundo. Apenas cerca de 150 metros da faixa de areia recebe os banhistas mais tradicionais. Enquanto isso, ali ao lado, numa área reservada, adeptos do naturismo caminham contra o vento, sem lenço, documento ou qualquer outro tipo de objeto que possa servir para cobrir-se.

Nudismo e gastronomia

As regras, rígidas, proíbem a entrada de homens sozinhos. Além de mulheres desacompanhadas, podem acessar o local casais heterossexuais e gays ou filiados à Federação Brasileira de Naturismo.

Saindo de Tambaba, uma boa ideia é ir até um assentamento rural ali ao lado (coisa de 200 metros). Lá, o visitante tem opções de doces (banana, mamão, abacaxi etc) e cachaças naturais. Uma compota grande sai por R$ 18.

Depois, uma passada rápida para conhecer Jucumã e Carapibus, praias habitadas por pescadores e marisqueiros, antes de chegar até Coqueirinho, onde recomendamos passar a maior parte do tempo. Pequenos restaurantes e barracas dão suporte aos turistas que não querem carregar ou desembolsar muito.

Uma opção mais exclusiva é o Canyon, restaurante que integra o rol de lugares impossíveis de odiar. Com 16 anos de existência, o espaço, construído pela cearense Ana Luísa Mendonça, serve ótimas opções de frutos do mar, como o Trio Grelhado (peixe, camarão, lagosta e frutas grelhados), o siri mole frito e a moqueca de dourado (com azeite de dendê na medida certa).

De entrada, uma escolha certeira é o pastel de camarão com catupiry (R$ 48,80 por oito unidades). Os preços das entradas variam, podendo chegar a até R$ 89,90 e servem até quatro pessoas, em alguns casos. Os pratos principais variam entre R$ 109,90 e R$ 159,80 (quatro pessoas).

Tudo com vista para o mar. Realmente, 'paraibadísiaco'.

*O jornalista viajou a convite do Mussulo Resort by Mantra

