Litoral Norte ainda tem vagas em hotéis para o Carnaval

Um aviso aos viajantes de última hora: restam poucas opções de pacotes turísticos na Bahia para o período do Carnaval. Para quem não se planejou com antecedência, as agências de viagem só têm disponibilidade em alguns resorts e hotéis nas praias do Litoral Norte.

"Porto Seguro já está lotado há muito tempo. Além de pouquíssimos lugares na Linha Verde, outros destinos no estado somente em caso de desistência. O Iberostar Praia do Forte é um dos que estão sob consulta", afirma Márcia Rosa, diretora operacional da Flytour.

A pousada Sobrado da Vila, em Praia do Forte, é uma das poucas que ainda têm vagas. Seis noites com café da manhã (de 27 de fevereiro a 5 de março) saem por R$ 4.301, para duas pessoas. Já o pacote all inclusive do Vila Galé Marés, em Guarajuba, custa R$ 6.227 (para o casal, no mesmo período). Na Visão Turismo, quatro noites no Grand Palladium, em Imbasaí, saem, em média por, R$ 2.200, por pessoa (all inclusive).

Fora do estado

Com a rede hoteleira baiana perto de sua capacidade máxima, a vizinha Aracaju, a cerca de quatro horas de carro, pode ser uma boa opção para quem procura sombra e água fresca.

A Pinheiro Turismo oferece cinco noites (de 28 de fevereiro a 5 de março) no Hotel Real Classic, na orla de Atalaia, por R$ 2.515 (preço por apartamento duplo, com café da manhã). Para agradar a criançada, o hotel terá, durante os dias de Carnaval, uma programação com recreadores e baile infantil.

Quem busca mais comodidade e prefere ir de avião a Aracaju paga cerca de 40% mais caro. O pacote da Flytour sai por R$ 1.976 (preço individual, em quarto duplo) incluindo aéreo, quatro noites de hospedagem no Radisson Hotel Aracaju, transfer aeroporto e city tour.

Outra saída é optar por cidades litorâneas mais distantes. "Recife também está lotada por causa da festa de Carnaval. Maceió e Fortaleza ainda são opções", diz Márcia Rosa.

Pela Flytour, cinco noites na capital alagoana (de 27 de fevereiro a 4 de março), com passagem aérea, transfer aeroporto, seguro viagem e city tour ao litoral sul custam R$ 1.808 (por pessoa em quarto duplo).

O pacote para Fortaleza sai mais barato do que o de Aracaju, pela mesma operadora. Ao custo de R$ 1.928 (por pessoa em apartamento duplo), a Flytour oferece aéreo, cinco noites de hospedagem, city tour para praia de Cumbuco e seguro.

"No litoral está tudo muito complicado. Vale investir em destinos menos procurados no verão, como a Serra Gaúcha, mas que ainda assim têm seus atrativos", afirma Vanessa Burlamaci, da Pinheiro.

