Litoral mediterrâneo da Croácia atrai turistas

À vela ou a motor, um barco é a melhor forma de explorar as águas azul-turquesa do litoral adriático da Croácia, que conta com mais de mil ilhas e uma infinidade de enseadas, baías e povoados pitorescos.

Por isso, o turismo náutico ganha cada vez mais força na região, que atrai o interesse de personalidades como o fundador de Microsoft, Bill Gates.

Essa tendência não surpreende, já que o mar azul e cristalino é um dos mais tranquilos do Mediterrâneo. As ilhas ficam a menos de 20 quilômetros umas das outras, e estão distribuídas ao longo de uma costa de quase seis mil quilômetros que esconde belíssimos lugares que não foram modificados pela ação humana, e aos quais só é possível chegar de barco.

"A navegação nos oferece um verdadeiro contato com a natureza mediterrânea", contaram à Agência Efe os turistas italianos Claudia e Bettino, que há dois anos passam os verões a bordo de um iate na Croácia.

Este ano, eles planejam sair da marina de Punat, na ilha de Krk, - uma das maiores do país - e repetir a viagem "divina" ao arquipélago de Kornati, na Dalmácia Central, passando pela praia de Lubenice na ilha de Cres e pelas ilhas de Losinj e Dugi Otok.

Os dois elogiaram a estrutura do país voltada para o turismo náutico, embora considerem que há poucas opções de passeio nas marinas, além de os preços serem "muito altos".

O arquipélago de Kornati, situado na Dalmácia Central, ao sul dos portos de Zadar e Sibenik, possui 89 ilhas, ilhotas e penhascos, com 238 quilômetros de costa. Por conta da beleza e pela riqueza de seu ecossistema marinho, o conjunto foi catalogado como parque nacional.

Entre os ricos e famosos que já visitaram o litoral croata durante o verão estão o milionário russo Roman Abramovich (dono do clube de futebol inglês Chelsea), o chefe da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, o estilista Giorgio Armani, e artistas como Beyoncé, Jay-Z, Tom Cruise e Eva Longoria, além do empresário Bill Gates.

Os destinos do litoral do país mais populares para as celebridades são as ilhas meridionais de Brac, Hvar, Korcula e Mljet.

Beyoncé visitou a Croácia em 2009 e em 2011 junto como seu marido, o rapper Jay-Z, e um vídeo de um dos passeios que fez em um iate ficou conhecido pelo público. Na gravação a cantora diz: "Tudo isso é perfeito. Olha essa natureza linda que Deus criou".

Segundo dados oficiais, em julho de 2013, a Croácia recebeu a visita de 75 mil "turistas náuticos", entre eles 65 mil estrangeiros, o que representa um crescimento de 3% em relação ao ano de 2012, impulsionado por pessoas que decidiram repetir a experiência - a maioria.

O governo croata escolheu o turismo náutico como um dos dez "produtos" principais da estratégia de desenvolvimento do setor no país até o ano 2020, e planeja duplicar a oferta atual até essa data, com a criação de 15 mil novos ancoradouros.

No país já existem dezenas de empresas de aluguel que oferecem portos esportivos, barcos à vela e a motor, catamarãs, iates de luxo, e muitas marinas bem equipadas.

No verão, os aluguéis custam a partir de 2 mil euros (R$ 6.430) por semana para uma embarcação com seis camas e três camarotes, embora o preço possa variar de acordo com o tipo de embarcação e de porto. A necessidade de tripulação também eleva os custos.

De acordo com as pesquisas realizadas pelo Ministério do Turismo, a Croácia tem superado países como Grécia, Itália, França, Turquia e Espanha nos quesitos natureza, preservação do meio ambiente e à segurança.

No entanto, não é tão bem avaliada em relação à hospitalidade, à qualidade da oferta nos portos e ao preço dos serviços. Por isso, o governo pretende melhorar esses aspectos.

No litoral há várias reservas que por sua beleza e biodiversidade extraordinárias se tornaram parques naturais e nacionais: as ilhas de Lastovo, Dugi Otok e Mljet, os arquipélagos de Brijuni e Kornati, e o rio Krka, que forma o lago Prokljansko antes de desembocar no mar adriático.

Navegando se pode visitar também monumentos culturais que fazem parte do patrimônio mundial da Unesco, sem mencionar outros que não são tão conhecidos.

A Basílica de Eufrasio em Porec, a Catedral de São Jacobo de Sibenik, o núcleo histórico de Trogir, o palácio de Diocleciano de Split, a parte antiga de Dubrovnik, assim como restos helênicos na ilha de Hvar, são exemplos desses monumentos.

Este tipo de turismo atraiu Bill Gates no verão desse ano. Ele alugou uma "suíte presidencial" em um hotel cinco estrelas na "pérola do Adriático", como a cidade de Dubrovnik é conhecida, e foi às ilhas próximas de iate.

Gates já esteve de férias no país em 2010, quando visitou o parque nacional de Krka.

A imprensa croata informou que neste verão o fundador da Microsoft visitou primeiro a ilha de Mljet, onde andou de bicicleta. O local possui uma "floresta virgem" e um lago de água salina, no meio do qual há uma ilhota com um convento beneditino do século XII.

