Lisboa quer atrair turista brasileiro em viagem para compras

A capital de Portugal quer se tornar um destino mais procurado por brasileiros que visitam a Europa para fazer compras. Já está disponível nesta sexta , 7, o guia turístico online Lisboa Convida Brasil, criado com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa e da Embaixada do Brasil em Portugal.

O site é voltado exclusivamente para o mercado brasileiro, mostra os roteiros culturais da cidade e, especialmente, a rede de lojas, restaurantes, hotéis, galerias e outros prestadores de serviço - inclusive a oferta de descontos e o cartão fidelidade para benefícios.

A ideia de uma das organizadoras do site, Rita Tavares, é atualizar a visão dos brasileiros sobre Portugal "além da plataforma de entrada na Europa e do mercado da saudade", diz, referindo-se aos roteiros que evocam a ligação cultural com o Brasil e as faces nostálgica e lírica de Lisboa.

"Os brasileiros ainda têm uma imagem antiquada. Lisboa é uma cidade com ritmo, bom comércio e ótima gastronomia, que não fica atrás de outras capitais europeias. Há muita coisa para descobrir e para comprar", complementa Sofia Paiva Raposo, também organizadora e uma das principais editoras de guias turísticos em Portugal.

Para Rita Tavares, que já escreveu um guia sobre o Rio de Janeiro, enfatizar o consumo é fundamental para atrair brasileiros. "O turista brasileiro não se move sem fazer compras", observou, ao lembrar que milhares passam anualmente por Portugal, mas fazem compras em destinos mais tradicionais como Londres e Paris.

O gasto dos brasileiros no exterior é medido pelo Banco Central. No ano passado, os brasileiros deixaram mais de US$ 22 bilhões com despesas de turismo no exterior. Em abril de 2013, os gastos dos brasileiros no exterior somaram US$ 2,1 bilhões, valor 17% acima do registrado em abril do ano passado.

Segundo o Observatório do Turismo de Lisboa, em 2012 os brasileiros gastaram, em média, 1.009 euros por quatro dias de estada na cidade. O volume coloca os brasileiros entre os que mais consomem em Portugal, mas há potencial de crescimento. De acordo com o observatório, o turista brasileiro em Nova York gasta quase quatro vezes mais do que esse valor.

Lisboa é uma das principais cidades de destino dos voos do Brasil para a Europa. Há ligações diretas e diárias de Belo Horizonte, Brasília, Campinas (SP), Fortaleza, Porto Alegre, do Recife, Rio de Janeiro, de Salvador e São Paulo. A operadora dos aeroportos em Portugal informou que o Brasil é o sexto maior emissor de turistas estrangeiros para o país (5,2%), volume maior do que o de países europeus como a Suíça.

Além de muitos turistas, os brasileiros formam a principal colônia de estrangeiros em Portugal (111 mil pessoas, segundo o Censo de 2011).

