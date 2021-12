Lençóis está entre as oito cidades mais charmosas do país

O site de turismo Skyscanner classificou as oito cidades mais charmosas para visitar no Brasil e colocou Lençóis, na Chapada Diamantina, dentre elas. Foram levados em consideração as paisagens naturais, os cenários históricos e a arquitetura.

Confira a lista das cidades (fonte: Skyscanner):

Olinda - PE: fascina os visitantes com suas ruas cercadas por casarões antigos, igrejas centenárias e as ladeiras que são convites para longas caminhadas. Os espaços culturais se aliam aos estabelecimentos gastronômicos para criar um roteiro imperdível, que pode facilmente ocupar toda a estadia do viajante, que não vai se cansar nunca de descobrir suas maravilhas. Ao observar o contraste entre o colorido dos conjuntos arquitetônicos reformados e o verde da mata, fica mais fácil entender a origem do nome que já diz tudo sobre a cidade.

Lençóis - BA: A principal porta de entrada para a Chapada Diamantina, um refúgio natural que está entre os mais mágicos e impressionantes do país, a cidade de Lençóis esbanja charme e carisma com suas casinhas coloniais e com o estilo de vida interiorano. É ali que ficam também os hotéis e as pousadas que acomodam os aventureiros, dispostos a desbravar o parque nacional para descobrir suas maiores preciosidades. O lugar na época da colonização era conhecido como Capital do Diamante e desde 1973 é considerado Patrimônio Histórico Nacional, e dá um toque todo especial às possibilidades que aguardam o viajante que tem como destino a Chapada Diamantina.

Pirenópolis - GO: Outro reduto para os apaixonados por natureza, graças à localização privilegiada, próxima a cachoeiras, rios e áreas cobertas por mata fechada, esta pequena cidade no interior de Goiás é um charme só. Também tombada como Patrimônio Histórico Nacional, preserva até hoje o clima bucólico e construções que revelam, todos os dias, detalhes do passado. No seu centro histórico, há casarões construídos ainda no século 18, bem como igrejas, museus e outros espaços culturais que proporcionam verdadeiras viagens no tempo. Saindo do pequeno perímetro urbano, os roteiros de aventura convidam os visitantes a explorarem suas belezas naturais.

Ouro Preto - MG: Uma das principais cidades históricas de Minas Gerais. Os visistantes podem percorrer diferentes períodos visitando seus casarões e igrejas. Muitas das casas antigas hoje dão vida a espaços culturais e estabelecimentos gastronômicos. Seus cafés, livrarias, museus, galerias, restaurantes e os cenários naturais encontrados nos arredores são garantia de passeios incríveis, durante os quais será possível descobrir a magia do passado se encontrando com as novidades da vida moderna.

Paraty - RJ: É considerada a Veneza brasileira. Suas ruas ficam alagadas durante a temporada de chuva, lembrando assim os canais da cidade italiana. Mas não é apenas a semelhança com Veneza que faz de Paraty um lugar extremamente charmoso, e sim sua riqueza cultural e histórica, visível em toda a sua arquitetura e nas datas festivas que animam ainda mais a cidade. Ali, são realizados diferentes eventos, muitos relacionados à arte e outros ligados à religiosidade, marcada pela presença de dezenas de igrejas. E para complementar tudo isso, há também a beleza de suas praias desertas e protegidas pelo verde da mata.

Campos do Jordão - SP: Campos do Jordão é o principal destino de inverno no Brasil e a procura pela cidade nesta época do ano tem diversas justificativas: a arquitetura inspirada nos Alpes Suíços, delícias gastronômicas como fondue, o vinho para acompanhar, as lareiras que ajudam a espantar o frio, e vários outros motivos que fazem desta cidade no interior de São Paulo uma das mais charmosas do país.

Morretes - PR: A menos de 70 km de Curitiba, fica a cidade histórica de Morretes. O acesso até lá pode ser feito de carro, mas o passeio de trem, que passa pela Estrada da Graciosa, é a melhor maneira de percorrer o caminho entre os dois destinos, já que a bordo da locomotiva será possível antecipar a sensação de volta ao passado, ainda mais intensa em Morretes. Ao lado das suas atrações históricas, o barreado, principal prato típico do Paraná, reina absoluto como parte imperdível do roteiro. O dia ali, portanto, pode ser aproveitado para visitar suas igrejas, praças e espaços culturais, e ser temperado pelo sabor inconfundível da receita.

Canela - RS: Canela merece destaque por unir tudo o que a serra gaúcha tem de melhor: cartões postais famosos, cenários bucólicos, opções de lazer para toda a família, roteiros de aventura para os apaixonados pela natureza, espaços culturais que transmitem diferentes conhecimentos e a gastronomia de sabor único. E além de ser um destino completo, fica próximo de outros lugares igualmente imperdíveis, como Gramado, o que é um atrativo todo especial para quem está viajando de carro.

adblock ativo