Jovens de Sussuarana criam projeto Postais das Periferias

E se, em vez do Elevador Lacerda, Pelourinho e Igreja do Bonfim, Salvador tivesse fotos de bairros periféricos tiradas por moradores estampadas em cartões-postais? Becos, vielas, ladeiras e favelas que representam o cotidiano da cidade e formam paisagens não menos belas do que os tradicionais pontos turísticos poderiam atrair um perfil de visitante que busca roteiros fora do convencional.

É essa a ideia do projeto Postais das Periferias, idealizado pelo Grupo de Jovens Comunicadores Mídia Periférica, do bairro de Sussuarana. Com o intuito de valorizar as comunidades e mostrar o que elas têm a oferecer, o coletivo lançou uma campanha na fan page do Facebook para que as pessoas enviem imagens dos bairros.

"Para além dos problemas, as comunidades têm coisas legais, belas vistas de onde se pode ver o pôr do sol, crianças brincando na rua, idosos jogando dominó. Com a campanha, queremos conseguir autorização dos Correios e um financiador que nos ajude a fazer os postais", explica Enderson Araújo, de 20 anos.

Enderson trata as imagens, as formata para o padrão capa do Facebook e depois publica. Em menos de duas semanas, a campanha já recebeu fotografias de bairros como Castelo Branco, Gamboa, Boca do Rio, Alto de Coutos e Lobato e teve repercussão em veículos de outros estados e até da Índia.

"Essa campanha envolve muita discussão na rede. As pessoas vêm para Salvador, visitam os pontos turísticos e não enxergam o que existe dentro da cidade, gente de bem, que trabalha, produz arte, cultura", opina Itamara da Silva, outra integrante do grupo.

Roteiros não convencionais - Para o guia Abdias Oliveira, o turista também chega a Salvador procurando por opções além do Centro Histórico e das praias. "Tem grupos que querem conhecer algo diferente de Barra, Ondina e Itapuã. Geralmente os levo para ver a vista da Ladeira do Cacau (no São Caetano) e o cotidiano dos Alagados e Plataforma (no Subúrbio Ferroviário)".

Segundo ele, alguns têm receio, mas mudam de ideia ao chegar a estes locais. "Nunca tive nenhum problema em relação à segurança. Os turistas conversam com as pessoas, tiram fotos e se integram".

Paulo Maia, também guia, vê uma procura muito pequena para este segmento. "Um público mais sofisticado culturalmente, geralmente formado por norte-americanos e alguns europeus, se interessa por roteiros menos tradicionais que mostram a periferia e os contrastes da cidade. A maioria procura mesmo o 'oba oba'", analisa.

Além do Subúrbio e de bairros da Cidade Baixa, Paulo inclui neste roteiro a Feira de São Joaquim, cujas frutas e produtos relacionados ao candomblé despertam o interesse dos visitantes. "O roteiro mostra vistas bonitas da Baía de Todos-os-Santos a partir de Plataforma e pode ter parada para almoço em restaurantes como Boca de Galinha e Moqueca do Dito", dá a dica.

"Acredito que outros cartões-postais podem sim surgir da periferia. Muitos americanos, por exemplo, pedem para ver a Bahia que não está nos nossos postais, então os levo para ver o comportamento das pessoas nas feiras e nas ruas em bairros como Uruguai, Barbalho, Liberdade, Itapuã e regiões do Subúrbio", avalia Billy Arquimimo, gerente de promoção de turismo para o mercado americano, na Bahiatursa.

