Jornais internacionais inserem Salvador em lista de destinos para 2019

A capital baiana foi mais uma vez indicada como um dos principais destinos internacionais a serem conhecidos.Nesta semana, o jornal The New York Times inseriu a cidade na lista "52 Places to Go in 2019" ("52 lugares para ir em 2019"). O destino foi escolhido mediante indicações de jornalistas e colaboradores que atuam na área de turismo em diversos locais do mundo.

O New York Times selecionou um jornalista para conhecer cada um dos destinos. O escolhido da vez foi o profissional especializado em produções de conteúdo em países, Sebastian Mondak.

Salvador foi indicada por ser uma cidade composta por fachadas coloniais coloridas, além das suas praias e ruas de paralelepípedo. A capital baiana também foi citada por completas cinco anos de uma iniciativa de preservação história. A cultura afro-brasileira, e programações culturais também foram citadas.

Os profissionais também citaram como exemplo a Casa do Carnaval, que foi implementada em 2017 no Centro Histórico, o Museu da Música Brasileira, que será construído no Comércio e também o Centro de Convenções de Salvador, que estará localizado na orla da Boca do Rio, onde antes era o Aeroclube.

Os dois novos hotéis Fera Palace Hotel e Fasano Salvador também foram pontuados como forma de atrair os leitores do New York Times. Os empreendimentos possuem vista para a Baía de Todos-os-Santos. A ampliação do aeroporto de Salvador também foi mencionado.

Uma revista holandesa também incluiu Salvador entre as opções para serem conhecidas neste ano. A Holland Herald, da companhia aérea KLM, inseriu a capital baiana entre os cinco destinos turísticos mais desejados. A publicação foi produzida pelo jornalista e fotógrafo Jurriaan Teulings, que engradeceu a capital. Na matéria são mencionados a Casa do Rio Vermelho, Carybé das Artes, Casa do Carnaval e Pierre Verger da Fotografia Baiana.

