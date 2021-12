Jonga Cunha deixa presidência da Saltur nesta segunda

O presidente da Empresa de Turismo S.A. (Saltur), Jonga Cunha, e a diretora de Festas Populares, Evana Gomes, não fazem mais parte da organização do setor municipal de turismo a partir desta segunda-feira, 18. A entrega dos cargos estava previsto para acontecer desde o início da administração do atual prefeito ACM Neto (DEM).

"Saio com a sensação do dever cumprido, agradecendo ao PTB e à confiança do prefeito ACM Neto. O Carnaval foi um sucesso e o trabalho não para, pois acima de tudo está o amor por Salvador, a dedicação à maior festa popular do planeta", declarou Cunha.

A saída de Cunha e Evana foi um acerto feito pelo prefeito com o PTB, para que ambos permanecessem na empresa até o Carnaval, por conta da experiência do presidente que já organiza a folia há mais de seis anos.

Segundo a Agência de Comunicação da Prefeitura de Salvador (Agecom), os dois novos gestores substitutos ainda não foram definidos.

