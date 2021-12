Japão registra recorde de turistas em agosto

As autoridades do Japão registraram a entrada de 906,7 mil turistas estrangeiros no país durante o último mês de agosto, um número que supõe um recorde histórico para está época do ano e uma alta anualizada de 17,1%, informou nesta quarta-feira, 18, a Organização Japonesa de Turismo (JNTO).

De acordo com o organismo, a contínua desvalorização do iene foi um dos principais motivos para justificar essa forte presença de turistas estrangeiros que, encorajados pela propícia mudança, desafiaram as altas temperaturas do verão japonês para visitar e conhecer o país.

O dado do último mês superou o recorde anterior registrado em agosto de 2010, ano que precedeu o devastador tsunami e o início da crise nuclear de Fukushima, quando 803 mil turistas estrangeiros chegaram ao arquipélago.

Assim como em outras ocasiões, o maior fluxo de turistas registrado veio da Coreia do Sul, com 216 mil visitantes, seguidos dos taiuaneses, que aumentaram sua presença no país asiático até 195 mil, uma alta de 51,5% em relação ao mesmo mês de 2012.

Por outro lado, a chegada de turistas chineses registrou uma queda anualizada de 14,6%, até os 163 mil visitantes, um dado que não deixou de diminuir desde que a tensão entre os dois países fosse elevada em setembro de 2012 devido à disputa da soberania das ilhas Senkaku/Diaoyu.

Entre os países da Europa, a França foi o que mais levou turistas ao Japão em agosto com um total de 15,1 mil, uma alta anualizada de 32,9%. Entre janeiro e agosto, 6,86 milhões de turistas visitaram o Japão, número que supõe uma alta de 21,4% em relação ao mesmo período do último ano.

