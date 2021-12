Já é possível fazer turismo virtual pela Coreia do Norte

Fazer turismo virtual pela Coreia do Norte através de imagens, informações e diversas rotas inacessíveis do país mais hermético do mundo, essa é a proposta do aplicativo "North Korea Travel", disponível a partir desta quarta-feira aos usuários de smartphone.

Desde os monumentos mais emblemáticos da capital Pyongyang até os mercados das menores cidades, incluindo rotas não acessíveis nos restritos programas turísticos do país, podem ser encontrados no aplicativo, que, por enquanto, só conta com versão em inglês.

Esse aplicativo é voltado tanto para aqueles que desejam conhecer o país a partir do conforto de seu sofá como para os turistas que já se encontram na Coreia do Norte, onde cada vez mais viajantes chegam ao país em "tours" guiados oferecidos por várias agências, informou a empresa britânica Uniquely.Travel, que desenvolveu a ferramenta.

"Desde o local com a melhor comida até os mercados mais secretos, o aplicativo mostra a parte do país aberta aos negócios, incluindo locais considerados fora do alcance dos estrangeiros até agora", indicou a empresa em comunicado.

Todos os lugares neste guia de viagens para "smartphones" foram localizados mediante GPS por Curtis Melvin, um especialista em cartografia da Coreia do Norte que acabou sendo proibido de voltar ao país pelo Estado comunista após a divulgação de sua participação no projeto, segundo Uniquely.Travel.

Além disso, a empresa assegura que diversos especialistas apresentaram seus conhecimentos para completar as explicações dos locais apresentados no aplicativo.

A Coreia do Norte está perdendo a fama de ser um dos lugares mais inacessíveis do planeta, já que o número de agências que oferecem tours pelo país já supera a casa dos 20 e o número de turistas cresce a cada ano, embora o Estado não tenha publicado nenhum dado oficial neste sentido.

No entanto, os turistas que chegam ao país não podem percorrê-lo livremente e, obrigatoriamente, precisam contratar os chamados tours guiados, nos quais agentes norte-coreanos vigiam estritamente para que ninguém saia do itinerário marcado.

