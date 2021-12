Itacaré terá 'embaixada' em Salvador

A cidade baiana de Itacaré, localizada a 423 quilômetros de Salvador, terá uma 'embaixada' na capital. No próximo dia 23, a Secretaria de Turismo de Itacaré, a ONG Roda Baiana e a Fundação ibero-americana (Unibero) irão inaugurar a Embaixada de Itacaré em Salvador.



A embaixada funcionará onde atualmente é o Espaço Cultural Casa da Mãe, na rua Guedes Cabral, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. A proposta é manter no local um espaço para exposições, comercialização de pacotes para Itacaré e uma extensa programação cultural.



O evento de abertura do espaço, no dia 23 de julho, contará com a presença de representantes de agências, operadoras e entidades do trade, que poderão apreciar a exposição de fotografias do artista Mario Nogueira.



adblock ativo