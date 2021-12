Itacaré recebe festival gastronômico

O município de Itacaré recebe entre os dias 11 e 21 de dezembro o 1º Festival Gastronômico Sabores de Itacaré, marcando o início da temporada de verão na cidade.



Situada no Sul da Bahia, Itacaré é um dos principais centros turísticos do litoral sul baiano, e apresenta uma gastronomia voltada para os produtos do cacau e frutos do mar, com produtos típicos como mandioca, cacau, dendê, pimenta, côco e pescados.



O festival leva a patente da chef Rosa Gonçalves, uma das organizadoras. Com o tema Riquezas do Mar e da Terra, as receitas dos pratos apresentados deverão ter como ingredientes principais os produtos tradicionais da região, como o cacau e o côco. Confira a programação completa do evento na fanpage www.facebook.com/saboresdeitacare.

