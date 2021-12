Itacaré inspira criação de perfume

A equipe de Eudora, empresa do Grupo Boticário, lança uma fragrância masculina em homenagem a Itacaré. Conhecida por suas matas intocadas, praias desertas, dunas, falésias e espírito de aventura, a cidade baiana é um dos mais bonitos destinos do nordeste brasileiro e foi escolhida pela marca para dar nome à sua nova fragrância, Trip Itacaré, desenvolvida para homens urbanos que buscam aventuras em destinos paradisíacos para recarregar as energias e retomar seu dia a dia com força total.

adblock ativo