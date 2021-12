Iphan lança guia sobre patrimônio das cidades-sede

Para apresentar as mais variadas expressões da cultura no Brasil durante a Copa do Mundo, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) lançou o Guia do Patrimônio Cultural no País da Copa, publicação online que destaca monumentos e manifestações tradicionais nas cidades que vão sediar os jogos do campeonato mundial.

O guia tem versão em inglês e espanhol e apresenta diversas fotografias e uma pequena descrição de cada uma dessas cidades.

Acesse aqui o Guia do Patrimônio Cultural no País da Copa.

