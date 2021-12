Internet ajuda a avaliar hotéis e saber quanto vai gastar

A internet é a melhor amiga do viajante. Mesmo após ir a uma agência cotar uma viagem, a web deve ser o primeiro destino assim que se volta para casa. Sites como Tripadvisor e Booking.com são fundamentais para não chegar no hotel, e nas cidades, e encontrar um local que não atenda as expectativas.

O hotel Merlin Copacabana, que faz parte de pacotes das agências CVC e Iguatemi Turismo, tem a cotação de 7,3 no Booking e está ranqueado na 95ª colocação entre 195 hotéis no Rio de Janeiro, segundo os usuários da Tripadvisor. "O quarto não é grande, mas o pior é que está descuidado. Há um cheiro ruim e os estofamentos do quarto estão muito velhos", comenta a usuária Juliana, que esteve hospedada no início de novembro. Outros, elogiam o café da manhã e a localização. Cabe ao turista avaliar o que vai levar em consideração na hora de se hospedar.

O Tripadvisor ainda conta com informações sobre restaurantes e passeios, sempre ranqueando as atrações. Também concede, anualmente, prêmios para lugares de destaques como os restaurantes favoritos, melhores hotéis românticos ou para a família e as melhores praias e destinos. Tudo baseado na opinião de usuários de 30 países.

Até o Google Street, recurso presente no Google Maps, pode ajudar o viajante. Por ele, dá para visualizar como são as ruas próximas ao hotel e o melhor caminho para o metrô mais próximo. Também é possível conferir se existem supermercados, bares e restaurantes por perto, para aquelas horas em que o cansaço chega e comer próximo do hotel se torna a salvação.

Gastos - Para quem planeja viajar para fora do Brasil e quer saber quanto se gasta, em média, em outro País, o site Price of Travel é o lugar certo. Lá, há desde o valor de um café da manhã até o preço de passeios turísticos de mais de 100 cidades do mundo, passando por tarifas de táxi, preço da cerveja e até o de um Big Mac, sempre na moeda local.

Com a viagem para o Chile marcada, o administrador Márcio Oliveira utilizou o site para saber quantos pesos chilenos precisaria iria levar . Antes de escolher o país andino, pesquisou diversas outros possíveis destinos para encontrar um que fosse atrativo não só pelas belezas locais, mas também pelos custos mais viáveis. "Consegui separar o dinheiro certo para os gastos do dia a dia e percebi pouca variação entre o que está no site e a realidade local", ressalta Márcio.

Os museus e pontos turísticos pelo mundo possuem sites com os valores dos ingressos. Há pelo menos um dia na semana no qual a entrada é gratuita. Na baixa estação, é uma ótima pedida. Na alta, a visita nos dias gratuitos se transforma em um experiência de paciência, em virtude da multidão de turistas que invade os locais.

