Intercâmbio cultural desperta interesse de adultos e idosos

O intercâmbio, que antigamente era visto apenas como programa restrito a jovens estudantes, está mudando de perfil e tem atraído viajantes mais maduros, cujo interesse principal não tem relação com objetivos acadêmicos ou profissionais. Esse contingente é formado por quem já possui estabilidade profissional, domínio de um segundo idioma e que busca nas viagens uma chance de se aprimorar culturalmente.

Os turistas da terceira idade também tem investido cada vez mais nesse tipo de viagem. De acordo com a gestora da Central do Intercâmbio (CI), Vivian Neder, os cursos aliam o aperfeiçoamento de uma língua estrangeira com atividades culturais, artísticas e gastronômicas, como por exemplo, um curso de francês com historia da arte; italiano com culinária; espanhol com dança flamenca, entre outras opções.

"Esse público quer um programa diferente de um passeio turístico tradicional ou de um intercâmbio convencional. Eles querem situações onde possam ter novos desafios em meio a diversidade cultural", explica Vivian. Os destinos procurados também não passam pelo roteiros mais conhecidos para os intercâmbios educativos, como Estados Unidos. Nesses programas, que duram em média quatro semanas, os viajantes procuram mais por Espanha, França, Inglaterra, Argentina, Itália e Malta.

Para os que prezam por um maior conforto, os programas oferecem a opção de hospedagem em hotéis ou flats, com serviço de quarto incluso. "Mas a maioria das pessoas que fazem esse tipo de intercâmbio com a gente, preferem ficar na hospedagem tradicional em casa de família, onde a interação com um nativo do país é maior e ajuda a compreender melhor a cultura local", conta a gestora da CI.

Quem sai de Salvador para um dos destinos mais procurados, a cidade de Florença, na Itália, para um curso de italiano e aulas de culinária, por exemplo, paga cerca de R$ 4.614,40, tendo inclusos os cursos, a estadia em uma casa de família por quatro semanas e o café da manhã. "Esse tipo do programa é pensado para pessoas que têm a possibilidade de passar um mês fora. Geralmente, essas pessoas possuem uma carreira consolidadada ou são aposentados", aponta Viviam.

Terceira idade - A época da vida que por convenção social é vista como a melhor para descansar, ficar em casa ou curtir os netos, vem sendo aproveitada de um outro jeito por grupos de viajantes na terceira idade. Para esse público, uma boa maneira de aproveitar a vida após anos de trabalho é viajar e estudar, tudo isso em um outro país, com outra cultura e o melhor de tudo: novos desafios.

"As pessoas geralmente imaginam que aos 50 anos, a pessoa já fez tudo que tinha para fazer na vida, os intercambistas querem mostrar justamente o contrário, eles querem novos desafios, passar por situações que possam superar", acrescenta a gestora da CI.

A procura por intercâmbios por idosos e pessoas acima de 50 anos tem aumentado em Salvador. De acordo com Leila Mafra, gerente da Intercâmbio Internacional (IE) de Salvador, em 2012 a procura pelo intercâmbio cultural voltado para pessoas mais maduras aumentou cerca de 30%. " Esse ano vendemos bem mais, a procura teve um aumento significativo", conta. "Em meados de setembro, enviamos um grupo para a cidade de Florença, para uma viagem de 12 dias. Eles tiveram cursos de italiano, além de atividades turísticas pela cidade. Eles gostam bastante, tanto que vão querem repetir a viagem mais vezes", acrescenta Vivian.

