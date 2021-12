Intercâmbio cultural ajuda pré-adolescentes a amadurecer

Passar o recesso escolar em frente ao computador, jogando vídeogame, praticando esportes ou indo ao cinema, tudo isso perto dos amigos. Engana-se quem pensa que esse é o sonho de férias escolares perfeitas de todo aluno do ensino fundamental. Os estudantes de 10 a 14 anos da geração atual querem é realizar um intercâmbio de férias, de preferência bem longe de casa. E pensando nesse público, escolas de países como a Inglaterra, os Estados Unidos, a Suíça e o Canadá oferecem cursos rápidos, de no máximo 4 semanas. Nessas instituições, o aprendizado de uma língua estrangeira é conciliado com atividades esportivas e culturais para a garotada dessa faixa etária, onde eles convivem com pré-adolescentes do mundo todo, experimentam comidas regionais e conhecem novas culturas.

Os intercâmbios de férias são divididos em dois turnos. Em um, o aluno tem aulas de línguas, e no outro, tem atividades relacionadas a esportes, músicas e passeios pelo país escolhido. O programa inclui, em média, 16 aulas do idioma escolhido, acomodação em casa de família com todas as refeições inclusas, atividades extras como passeios pela cidade e assistência médica. O preço depende da moeda e do país de destino, podendo variar entre R$ 8 mil e R$ 9 mil, já com as passagens aéreas inclusas ou R$ 7.700, sem as passagens.

Para a psicopedagoga Rosangela Andrade Cravo, os intercâmbios concedem aos pré-adolescentes uma maior autonomia e capacidade para lidar melhor com as diferenças e as dificuldades da vida. "O principal benefício é o amadurecimento. Depois de experiências como essas, onde eles aprendem, longe de casa, a lidar com outras pessoas, a capacidade de compartilhar, compreender e respeitar o diferente se tornam bastante evoluídas", pontua a psicopedagoga.

De acordo com Kamil Daiha, diretor da CCI Intercâmbio, apesar da grande oferta de lugares e atividades, a procura pelo intercâmbio para os mais novos ainda é pequena entre os soteropolitanos. "Por conta da pouca idade dos filhos, os pais ainda ficam inseguros, com medo de mandá-los sozinhos para outro país, apesar do programa ser totalmente seguro e confiável", explica.

Juarez Santos, de 43 anos, é um dos pais que venceu o receio de ter a filha Brenda, de 14 anos, tão longe de casa por um mês. Ele organizou a viagem da filha para a cidade de Oxford, na Inglaterra. Brenda mora com a mãe, em Brasília, mas o pai, que vive em Salvador, preferiu contratar o serviço do intercâmbio na capital baiana. "A viagem foi um presente de 15 anos, conversamos e ela resolveu ir para a Inglaterra. Pesquisei bastante e isso ajudou a diminuir o receio em vê-la tão longe", conta o pai da estudante, que vai embarcar para a Europa em julho de 2013.

Assim como Juarez, a maioria dos pais que conhecem os programas e as atividades direcionadas aos estudantes durante o intercâmbio ficam mais tranquilos. "Eles saem em grupo do Brasil, os grupos se encontram em São Paulo. U m guia auxilia o processo de check in no aeroporto e recepciona os alunos no destino da viagem", conta Ivan Maia Filho, diretor da Student Travel Bureau (STB), de Salvador.

O acompanhamento do intercambista segue até a chegada do aluno à casa da família escolhida para recebê-los e à escola. "Durante todo o trajeto, o estudante recebe a assessoria de um guia, que o recebe no aeroporto e auxilia o processo de desembarque e chegada até a casa da família", acrescenta Kamil Daiha, da CCI.

Família estrangeira - Segundo o diretor da STB, para esse tipo de programa, os membros da família onde o aluno ficará hospedado durante o curso são responsáveis por levar e pegar o intercambista na escola. "O aluno conhece a família que vai hospedá-lo duas semanas antes da viagem, isso ajuda na hora da adaptação e na receptividade. Quando se encontram sempre acontece a troca de lembrancinhas e coisas do tipo que ajudam no convívio e passam segurança aos pais biológicos", conta.

Mas, e se o aluno não gostar da família com a qual irá passar os próximos 30 dias? Segundo as agências consultadas pela reportagem de A TARDE, o intercambista tem a opção de mudar de casa. "Isso nunca aconteceu com a gente, alguns reclamam principalmente da comida, por questões de hábito, mas isso faz parte da ideia, ter que se adaptar ao novo país e nova cultura", comenta Ivan Maia, da STB.

As agências de intercâmbio do Brasil não interferem na escolha da família que irá receber o estudante, medida que é tomada pela escola onde o curso será feito. Para fazer a escolha, as famílias do país de destino passam por uma série de testes, que são aplicados pelas escolas locais e definem os que são aptos para a função.

"Esses cursos, que aliam o estudo com a diversão, são uma boa opção para os pais fugirem do estereótipo de intercâmbio para essa idade, onde na maioria das vezes, os filhos vão para a Disney", comenta Kamil. Segundo ele, apesar do parque temático ser uma boa opção de lazer, os pais precisam conhecer outras opção de viagem para os filhos, que, ao conviverem com pessoas de países diferentes, ampliam as suas bagagens culturais, sem deixar a diversão de lado.

*Acompanhe a série sobre intercâmbios de um mês que será publicada uma vez por semana, ao longo do mês de novembro, no A TARDE On Line. As próximas reportagens da série vão contemplar intercâmbios para alunos do ensino médio, estudantes universitários e para a terceira idade.

