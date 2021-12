Intercâmbio amplia horizontes dos alunos do ensino médio

O estudante baiano Lucas Pereira, 17 anos, define a sua viagem de intercâmbio com uma palavra e um sorriso:"Fantástica". Aluno do 3º do ensino médio, Lucas aproveitou as férias escolares para passar três semanas em Los Angeles, na Califórnia, em janeiro passado, onde estudou inglês na parte da manhã e fez passeios turísticos realizados pela escola, por cidades da região, no período da tarde. "Foi uma das melhores experiências da minha vida. Além de conhecer um pouquinho de várias culturas, pelo fato das salas de aula serem bastante mistas, com pessoas de diversos países, tive a oportunidade de conhecer o cotidiano de um outro país", conta.

Segundo Lucas, quando resolveu fazer a viagem já possuia um bom nível de inglês, conquistado através das aulas no colégio e de um curso feito em uma escola de línguas em Salvador. "Não tive dificuldade com o idioma, já era formado em inglês aqui no Brasil, isso ajudou bastante. Com a viagem pude colocar o que aprendi em prática".

Cursos - Os destinos mais procurados pelos adolescentes do ensino médio, na faixa entre 15 e 19 anos, são os EUA, o Canadá e a Austrália. Com cursos que aliam o estudo de uma segunda língua e atividades que variam entre teatro, esportes ou o turismo cultural nas cidades da redondeza. "Cada dia era um passeio diferente, conheci Holywood, as praias da Califórnia, e as cidades que ficam perto de Los Angeles", relembra Lucas.

Os preços de uma viagem dessas variam entre U$ 3.500 a US 3.800 dólares, tendo incluso o translado de chegada e partida, o curso, a acomodação e as refeições, mas sem as passagens aéreas, qu são pagas a parte. Os programas variam a depender da estação do ano, com programas de férias durante o inverno, com aulas de ski e snowboard, ou para o verão, no início do ano, onde as atividades mais comuns são baseball e tênis, dentre outras. Além das atividades, o programa voltado para adolescentes também reserva espaço na agenda dos intercambistas para as festas e atividades culturais, onde os grupos visitam museus e conhecem um pouco da história local.

De acordo com o representante da Intercâmbio no Exterior (IE), Paulo Daltro, a procura para os cursos de férias voltados para adolescentes tem aumentado. "Acredito que o maior acesso a informações sobre os programas tem contribuído para isso", pontua.

Viagem - O adolescente pode realizar a viagem sozinho ou em grupos, que geralmente saem de São Paulo, com destino às cidades escolhidas por eles."Os grupos marcam uma cidade para se encontrarem e seguirem até o destino, todo o percurso é acompanhado por um guia que fala português, e os estudantes vão em um mesmo vôo", conta o representante da IE. Segundo Paulo, além do guia, ao chegar ao destino, os adolescentes também são acompanhados por um coordenador da escola, que participa dos passeios e excursões realizados.

"A adolescência é a fase das descobertas, um período onde a noção de certo ou errado e a responsabilidade ficam mais presentes, ir para um país distante coloca essa responsabilidade a prova e faz com que ela se torne mais sólida", comenta a psicopedagoga Rosângela Andrade Cravo. Segundo ela, nessa fase, passar um período longe de casa pode auxiliar nesse momento de consolidação de características e valores que vão acompanhar o indivíduo para o resto da vida.

Apesar da sensação de independência, perante a lei, o adolescente ainda não poder ser responsável por si. Na hora de viajar esse detalhe fica bem explicito, isso porque para realizar qualquer tipo de viagem, ainda mais aérea e para outro país, é preciso apresentar uma autorização de embarque de menores desacompanhados, emitida pelos pais ou responsáveis.

O documento, que precisa ser reconhecido em um cartório ou registrado no juizado de menores, deve ser apresentado na hora do embarque, junto com o passaporte e o documento de identificação do viajante. Por conta da idade, a única opção de hospedagem para os intercambistas menores é casa de família, ou Homestay. Lá, eles têm acesso a todas as refeições do dia e ao auxílio da família estrangeira, que fica encarregada de explicar como chegar à escola e dar as informações necessárias sobre o país. "Eles não têm a obrigação de levar o intercambista até a escola, o acompanhamento é feito se a família quiser, mas eles ficam encarregados de levar e buscar os adolescentes no aeroporto e cuidar da segurança deles no período de estadia", explica.

De acordo com Lucas, o intercâmbio proporcionou a ele a oportunidade de viver com um morador de Los Angeles por três semanas, experiência que ele acredita ter sido muito importante para aprimorar o inglês. "Foi o meu primeiro intercâmbio e eu pretendo fazer outro em breve, acho que em janeiro de 2013, ainda não sei para onde, mas quero fazer" diz o estudante. "Recomendo a todos como uma opção para quem quer estudar, se divertir e fazer novos amigos", conclui.

