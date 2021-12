Interatividade é destaque na reinauguração do Espaço Coral

Há cerca de dois anos, o Espaço Coral Vivo Mucugê foi criado a partir de uma ideia rápida e simples. Porém, a sua importância foi notada e o projeto encontrou motivos suficientes para se tornar algo maior.

Após um período de reformulação, o local foi reinaugurado no final do mês passado. O Espaço Coral está localizado na Rua do Mucugê, 402, em Arraial d'Ajuda, na cidade de Porto Seguro (707 quilômetros de Salvador).

O espaço faz parte da rede Biomar - instituição que reúne projetos de biodiversidade marinha - e visa sensibilizar sobre a importância da conservação marinha.

As novidades do espaço são telas interativas, mostra de fotografias, painéis informativos e vídeos - estes complementam a coleção de colônias centenárias de esqueletos de corais. O funcionamento é de segunda a sábado, das 16 às 23 horas, com entrada gratuita.



Além disso, o local abriga uma loja temática que comercializa produtos sobre a flora marinha brasileira. A renda ajuda na sustentabilidade do projeto, que é sem fins lucrativos.

Telas interativas

Débora Pires, coordenadora de Comunicação do Espaço Coral, revela que a grande novidade foi a inclusão das telas interativas. "As duas telas principais são trilíngue e resolução HD. Uma é sobre a cadeia alimentar da região, que possui cerca de 80 espécies. A outra é sobre ações que as pessoas podem fazer em relação aos diferentes ecossistemas", comenta.



Ela salienta que as telas dão uma noção da interligação e importância de cada ambiente.

Importância

O grande enfoque do Espaço Coral Vivo Mucugê é a conservação marinha da região Sul da Bahia, uma das mais ricas em biodiversidade do Atlântico Sul.

A coordenadora explica que o projeto possui diversas vertentes. "A mais forte é em relação à pesquisa, pois envolve várias instituições e nos ajuda a prever mudanças climáticas", diz.



Ela também comenta quais são as outras vertentes: "Educação ambiental, que já capacitou 400 professores da rede pública; a social, que visa a sensibilização da sociedade para com o ecossistema; e as políticas públicas, em que o grupo participa de conselhos sobre o meio ambiente, além de possuir unidades de conservação".

