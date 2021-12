Intenção de viagem doméstica tem melhor resultado em 4 anos

Uma pesquisa do Ministério do Turismo, registrou, em junho, o melhor índice de intenção de viagem para destinos nacionais dos últimos quatro anos para o mês. De acordo com a pesquisa, 73,3% dos entrevistados que pretendem fazer pelo menos uma viagem até dezembro devem optar visitar alguma cidade turística dentro do Brasil.

A pesquisa apresentou um crescimento de 3,3% em relação ao mesmo mês do ano passado (70,9%). O último recorde era de 74,9% em junho de 2011. Para o diretor de Estudos e Pesquisas do Ministério do Turismo, José Francisco Salles Lopes, a alta na preferência por viagens domésticas representa a sustentabilidade do mercado no setor diante de um cenário econômico de desafios. "Viajar dentro do país está mais atrativo", analisa Lopes.

O Nordeste e o Sudeste são as regiões preferidas para 43,2% e 26,2% dos entrevistados, respectivamente. O boletim consulta dois mil moradores das sete capitais que, juntas, representam cerca de 70% do fluxo turístico do país: Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

adblock ativo