Intenção de viagem cresce entre famílias de menor renda

A Sondagem do Consumidor - Intenção de viagem, pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas a pedido do Ministério do Turismo, mostra que os brasileiros continuam dispostos a viajar pelo país: 30,4% manifestaram intenção de fazer as malas até janeiro de 2014. Em julho de 2012, esse percentual era de 27,9%. As famílias com renda familiar de até R$ 2,1 mil foram os que mais aumentaram a intenção de viagem pelo país (de 86,4% em julho de 2012 para 97,6% em julho de 2013).

Entre as famílias de renda intermediária, entre R$ 2,1 mil a R$ 4,8 mil, a intenção de viagem recuou dentro da margem de erro (de 81,1% para 78,7% no último ano). O mesmo aconteceu entre as famílias com renda entre 4,8 mil e R$ 9,6 mil (de 70,8% para 68,6% no mesmo período).

Também houve uma queda média substancial entre os que pretendem viajar de avião (53,2% em julho de 2012 para 43,7% em 2013) e um aumento considerável entre os que desejam viajar de automóvel (23,2% em 2012 para 33,1% em 2013).

Entre os mais de dois mil entrevistados de sete cidades brasileiras que declararam a intenção de viajar, 72% apontaram um destino do Brasil e apenas 27,9% do exterior.

